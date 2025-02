Hace unos días tuve la oportunidad de participar en un webinar muy interesante titulado: “¿Cambia la comunicación de candidato a gobernante? El caso Milei” organizado por el área de diplomados del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el cual tuvo como invitado al consultor político argentino Carlos Fara y fue moderado por la estratega mexicana Gisela Rubach.

El análisis realizado se integró por dos partes: la comunicación de Javier Milei como candidato presidencial y ya como presidente argentino.

De la comunicación de campaña.

Carlos Fara expuso que unas de las fortalezas la sólida apuesta por las redes sociales, pues al ser un candidato outsider no contaba con la estructura territorial como la que tienen los partidos políticos. Destacó el uso del lenguaje agresivo y soez del Milei candidato, así como sus atractivas propuestas y su capacidad de simplificar conceptos como “la motosierra” para recortar el gasto público, entre otras.

De la comunicación como presidente.

Una vez que juró y se puso la banda presidencial, Javier Milei no cambió mucho su estilo de comunicar. Ya que, continuó priorizando a las redes sociales y desdeñando a los medios tradicionales; tal como lo hiciera López Obrador en México, así como el lenguaje agresivo y soez. Un error que hacen muchos analistas es juzgar a Milei como si fuera un político común. Fara fue muy enfático en ello: no se puede juzgar a Milei como a cualquier político, ya que él es un outsider de la política y juega con reglas que no son nada convencionales, como su desempeño público lo ha demostrado.

Así como lo han hecho algunos candidatos mexicanos en el siglo XXI (como Vicente Fox), Javier Milei ha ejecutado una estrategia por demás eficaz para posicionar su figura como la que representa al cambio. Y tal y como lo hizo el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Milei monopoliza la agenda pública, sin dar espacio a sus detractores. Sobre su estilo explosivo de comunicar y gobernar, Javier Milei tiene el riesgo permanente de sus excesos, los cuales, han sido perdonados hasta ahora, por el beneficio de la duda que tiene de quienes lo eligieron.

A la hora de las preguntas, le hice la siguiente pregunta a Carlos Fara: ¿Cansará ese estilo a las y los argentinos?

Me respondió de inmediato: “Pues, puede hacerlo desde ya. Yo creo que una prueba de fuego es llegar a la primera elección y ganarla, que es esta elección legislativa que hoy por hoy es probable que gane el presidente. Los grandes fundamentales económicos permiten pensar que el clima de optimismo va a ser bueno hacia el final del año”. La elección legislativa en Argentina se realizará en la primavera austral.

Fara detalló que Milei tiene ante sí, una oposición fragmentada y que no tiene relato alternativo, así como López Obrador tuvo a sus opositores: fragmentados y sin el adhesivo necesario para que lograrán unirse. La presidenta Claudia Sheinbaum heredó a una oposición, no sólo dividida sino también desmoralizada y avasallada.

La gran pregunta para Carlos Fara es, dado que estos ciclos son cada vez más cortos, ¿qué pasará el día siguiente a que Milei gane la próxima elección legislativa? Pues, cambiarán los parámetros de la opinión pública porque la opinión pública argentina va a tener una muy distinta expectativa de Javier Milei.

Y nos obsequió una interesante comparación: “va a ser como una extensión del crédito de la tarjeta: perdí ingresos y yo te lo acepté todo porque había que salir de la crisis y bueno, no es que salimos de la crisis y ya te di el visto bueno definitivo. Ya, a partir del siguiente día empiezo a esperar otra cosa de tu gobierno y eso puede suceder efectivamente. Y después, como todo, llega un momento que hay cansancios culturales con los estilos y cuando son muy agresivos y eufóricos y muy confrontativos todo el tiempo y hay una parte de la sociedad que dice hasta acá llegamos, pues es esto no es eterno”.

Diariamente Milei corre riesgos por sus atrevidos y constantes excesos, los cuales cuando se convierten en la norma abonan a que la sociedad se canse y pida pausa, la cual muchas veces es efímera, pues la sociedad “se aburre” de tanta corrección política y añoran los tiempos de la política violenta y agresiva, como pasó en los Estados Unidos, tras la pausa de cuatro años de Donald Trumo.

Pero, ante el contexto político inmediato de Argentina, la paciencia hacia el mandatario argentino está lejana, pero siempre al acecho.

Otras de las conclusiones interesantes de esta reunión virtual para analizar la comunicación política del mandatario argentino, la apuntó muy bien, una de las mejores periodistas mexicanas de la actualidad, Lupita Thomas, quien en su crónica apuntó: “En una palabra, el académico argentino consideró que Milei implosionó la comunicación política”.

Lupita también apuntó en su texto de manera atinada: “Nunca le recomendaría lo que hizo (Milei) y le funcionó, pero las sociedades lo procesan de distinta forma, la de Argentina era una sociedad predispuesta a hacerle frente a un líder disruptivo”.

Javier Milei representó, en la pasada elección presidencial argentina, la última esperanza de cambio, tras más de dos décadas, de probar a los mismos políticos que prometieron cambios para Argentina y nunca llegaron.

Argentina le brida a un outsider de la política una oportunidad inédita, tal y como se la dieron a Macri, a los Kirchner, Menem, Fernández y otros tantos de la clase política de siempre de aquel país.

Todos coincidimos, durante el webinar, que Milei no es un político típico: irrumpió en la escena política sin partido político, por ende sin estructura y sin creer en los medios tradicionales y sin tener experiencia alguna en el gobierno. Su gran virtud, para la sociedad que lo votó, es no ser un “político del montón” y que con el conflicto permanente consolida sus minorías fieles que lo defienden a muerte.

A pesar del cripto escándalo reciente, la sociedad argentina, lo defiende y le perdonará ese exceso, como otros. Porque si le perdonaron cosas peores a otras personas que ocuparon la presidencia y les dieron muchas oportunidades, ¿por qué a Milei no?

Milei es un gran comunicador, tal y como lo fue Andrés Manuel López Obrador como presidente. La motosierra se ha vuelto su símbolo de lucha contra el gasto público, tanto que le regaló una al dueño de Tesla, Elon Musk y las redes sociales explotaron.

El mundo ha cambiado, cada vez son más los perfiles como Milei llegan que llegan a las presidencias de las naciones, lo que llevó a Carlos Fara a plantear si los valores de Argentina han cambiado.

Y mi conclusión es: no sólo les de Argentina sino los de todo el planeta.

ESPRESSO COMPOL

Tal y como el mundo se transforma, la comunicación política acelera cambios diarios para lograr el objetivo de lograr consensos en torno a alguna política pública o un personaje determinado, las fórmulas de antaño ya tampoco funcionan y eso es un gran reto para quienes nos dedicamos a la comunicación política.