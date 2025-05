En la prensa taurina española, en una tarde tranquila acá en la tierra del Bravo, leímos el siguiente encabezao: "El toreo tiene un problema... y Morante, la solución", nos quedamos un momento dubitativos; luego en el texto de la columna se comenta, al parecer, el por qué de lo anterior "Porque Morante, no es solo un torero excepcional, es un custodio del toreo, rematando: Hoy, hoy, hoy (los últimos dos hoy, son agregado nuestro parodiando a un expresidente), la tauromaquia necesita de muchos Morantes, pero solo hay uno. Y esa es quizá, nuestra última esperanza".

Respetable el sentir del columnista español, de todos nuestros respetos, pero como aficionados al toro, no lo creemos; ahora permítasenos, por el amor de Dios, echar nuestro cuaco a retozar sobre el mismo tema ¿de acuerdo?. Gracias.

Preguntamos: ¿Es indispensable Morante en el "Arte de Cúchares", definitivamente no, por qué, pues porque todo individuo, en lo quehaceres de la vida, es necesario, más no indispensable y este torero de todos nuestros respetos, no es la excepción y allí está la historia de las grandes figuras de la torería española de antaño, que, en su momento, desaparecieron de este mundo terrenal, pero la fiesta siguió, siguió y siguió hasta la fecha y no sabemos por cuánto tiempo más, con o sin la presencia del de la Puebla del Río.

Que Morante le da cierto sabor o aroma a la bella fiesta, es muy cierto y como todo torero tiene sus filias y sus fobias, debido a que en el ruedo, el andaluz no es constante en su quehacer taurino; cuando le llega la inspiración, emociona a toda la afición (nos incluímos), pero tal pareciera, según propia apreciación, que ya le están festejando todo lo que espada, hace en el ruedo, este bien ejecutado o no; lo que si maneja muy bien este torero, es su publicidad, nuestros respetos.

En fin, Morante es el torero del momento, y por ahí ya hasta lo divinizan y aparte, alguien pregunta: ¿Morante o la inteligencia al servicio del arte?. Cada quien que lo interprete a su libre albedrío. Vale.