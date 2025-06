Hay que sospechar de los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y de aquellos que quieren hacerlo todo con dinero. Indira Gandhi, exministra de la india.

¿Quien es la cabeza del gobierno mexicano?. Sin duda alguna el hombre de Tabaco, rodeado de varios serviles que lo obedecen a pie juntillas, mientras que la doctora, hasta ahora, ha sidp una mera figura decorativa, como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Claudia a pocos meses de estar en Palacio Nacional, se le ve cansada, tensa, sus ojos sin brillo y sin ilusion, tal parece que interiormente se desmorona; ¿estara esperando a que en la mitad de su sexenio, el tabasquense, con la ayuda del pueblo bueno que, segun el, es el que pone y quita a los gobernantes, le aplique a raja tabla, la cosa esa de la revocacion del mandato y la mande a su casa, en lugar de que ella, como Jefa del Ejecutivo Federal. lo envie, no a Chihuahua a un baile, sino al exilio y de esta manera la deje gobernar con sus tinos y desatinos?.

La Doctora esta rodeada de morenistas desleales y para colmo de sus males, a la 4T, hasta el dia de hoy, con todo y su farsa de la eleccion judicial, todo, pero absolutamente todo, le ha salido mal y quienes pagan los multimillonarios caprichos del anterior "gobernante", son los contribuyentes a quienes pronto, el SAT, los visitara casa por casa, para ver cómo viven y si deben o no impuestos o si deben tener pension o no.

Pero eso si como se solapan y se echan porras el "lic" y la doctora, el, el mejor presidente del mundo y ella, la mejor presidenta con "A" del mundo, Donde quedo aquello de no robar, no mentir no traiconar; para morena es muy dificil llevarlo a la practica porque ellos se sienten puros, limpios, honestos y bla, bla, bla.

Y pensar que Claudia ya estara rodeada de nuevos ministros (as). a quienes tambien les gusta el dimero, el nepotismo y los fueros y privilegios que da el poder, pues segun la sentencia del pueblo bueno y sabio, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Vale.