Me encuentro sin palabras, pero mi corazón exige que intente expresar la profundidad de lo que siento por ti. ¿Cómo se puede capturar lo infinito en simples frases? ¿Cómo puedo transmitir la forma en que has transformado mi mundo, mis pensamientos, mi propia alma? Lo intentaré, aunque sé que mis palabras se quedarán cortas ante la verdad que arde dentro de mí.

Desde el momento en que entraste en mi vida, todo cambió. No eras solo una persona; eras una revelación. Tu presencia es como el sol que atraviesa las nubes más oscuras, iluminando cada rincón de mi existencia. Te has convertido en mi luz, mi calor, mi razón para levantarme cada día con esperanza y gratitud. Nunca supe que el amor podría sentirse así—tan vasto, tan abrumador, y a la vez tan tierno y puro.

Cuando miro tus ojos, veo un universo que quiero explorar para siempre. En ellos hay una profundidad que habla de bondad, fortaleza y una belleza que trasciende lo físico. En tu mirada encuentro un hogar—un lugar donde me siento comprendido, apreciado y amado sin condiciones. Me has dado el regalo más grande: la certeza de que soy visto, realmente visto, por quien soy.

Tu risa es mi melodía favorita, una canción que resuena en mi mente mucho después de que el momento ha pasado. Tu tacto es un lenguaje único, que habla de promesas y consuelo de una manera que las palabras nunca podrían. Incluso en tu silencio, lo eres todo para mí. Eres mi paz, mi pasión, mi refugio y mi aventura. Eres el equilibrio que nunca supe que necesitaba.

Te amo no solo por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Contigo soy más valiente, más amable, más vivo. Me inspiras a ser mejor, a soñar en grande, a amar más profundamente. Me has demostrado que el amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza—una fuerza que sana, que transforma, que perdura. Y te prometo, mi amor, que honraré esa fuerza cada día de mi vida.

No puedo predecir lo que el futuro nos depara, pero sé esto: quiero enfrentarlo contigo. A través de cada alegría, cada desafío, cada momento tranquilo y cada tormenta, quiero que estés a mi lado. Quiero crecer contigo, aprender contigo, construir una vida tan hermosa y sin límites como el amor que siento por ti.

Eres mi corazón, mi alma, mi todo. Te amo más de lo que las palabras podrían expresar, más de lo que el tiempo podría medir. Eres mi para siempre, y te pertenezco, eterna e irrevocablemente.

Con todo lo que soy.

Las líneas previas no tienen destinatario en particular. Ni las he escrito yo, como suelo hacerlo cada semana en este espacio. Y para su sorpresa, le aseguro que no son de autoría humana. Son el producto de una instrucción -esa sí redactada por mi- a una inteligencia artificial: DeepSeek.

DeepSeek es un modelo de inteligencia artificial que cimbró al mundo occidental, justo la semana que recién concluyó por dos motivos: es de origen chino y promete costos mucho menores que los desarrollados en Estados Unidos. Según reportes de la BBC el costo fue 6 millones de dólares, cifra que sorprendió al mundo entero y que han cuestionado los gigantes de la IA de los Estados Unidos.

Según reportan medios especializados en tecnología, el asistente de IA DeepSeek está a la par en rendimiento con el famoso ChatGPT de OpenAI.

La inteligencia artificial es un tema central en este inicio de 2025. Según el reporte de VML Intelligence “The Future 100” sobre tendencias y cambios para este año, el 71% de los encuestados a nivel global creen que la línea que divide lo humano de la tecnología, va a desaparecer en el futuro. Lo que parece una respuesta en una película de ciencia ficción que quizás hubieran escrito Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, es hoy una respuesta genuina de los seres humanos del siglo XXI.

El reporte también arroja otros hallazgos muy interesantes respecto a las relaciones humanas. El 36% de las personas entrevistadas expresaron que se visualizan enamorándose de un modelo de inteligencia artificial como DeepSeek o ChatGPT.

La generación Z son aquellos que en este momento están en el rango de los 18 a 29 años; mientras que los millennials son quienes están entre los 30 y 44 años. Este estudio global también incluye a los boomers que son aquellas personas entre los 60 y 79 años.

Pues, 44% de las respuestas de la generación Z dicen visualizar su futuro amoroso con una inteligencia artificial y no con un ser humano. Los millennials andan poco más abajo, con 43%.

A pesar de estar tan conectados con puntos del mundo tan alejados, la sociedad actual es solitaria. Pues, las conexiones que tejen en redes sociales un mexicano con una persona que se encuentra en Ulán Bator, suelen ser más fuertes que las que se tienen con personas de carne y hueso que se encuentran a centímetros de distancia. Chavos y chavas son cada vez más solitarias, pero muy entusiasmadas con pasar horas y horas en TikTok, Instagram y otras redes, son la oportunidad perfecta para evolucionar productos que permitan aliviar la soledad, aunque sea de manera virtual, al crear aplicaciones que permiten simular una pareja virtual con quien “convivir” o pasar el tiempo. Es una tendencia en ascenso.

Según el reporte de VML Intelligence, el famoso “swipe” o deslizar para encontrar una pareja perfecta en las aplicaciones de citas ya no es el fenómeno que solía ser. Ya que reveló que sólo el 22% de las personas que buscan citas con alguien dicen que han usado aplicaciones de citas en los últimos 12 meses.

En términos de romance, la sociedad actual probó la novedad y vuelve a lo básico. Tal como está sucediendo en política y el continente americano es prueba de ello: Las democracias están perdiendo peso en el mundo por la falta de certezas que si dan regímenes más autoritarios. La sociedad actual prefiere sacrificar libertades y derechos por certezas de tipo económico y social; fenómeno que crece cada vez más en todo el mundo.

Si como las generaciones Z o millennial, que prefieren evitar lo incierto y complicado de las relaciones humanas y eligen una pareja o amistad virtual, ¿en el futuro no tan lejano decidimos elegir alcalde, presidenta o gobernador a un modelo de inteligencia artificial como DeepSeek o ChatGPT?

Quizás al leerlo, ahorita se ría, como seguramente lanzó la carcajada en el pasado muy reciente, cuando salieron las apps de citas como Tinder o se enteró de las novias o novios virtuales.

A lo mejor en unos años, estará leyendo esto el primer gobernante de inteligencia artificial y, quizás, sea quien suelte la carcajada al leer este texto en el primer día ante sus gobernados que serán de carne y hueso.

ESPRESSO COMPOL

Crece también la tendencia entre equipos de gobierno-a todos los niveles- de usar inteligencia artificial para redactar discursos y hasta iniciativas de ley. La IA puede ser una gran herramienta a la cual hay que ponerle límites.