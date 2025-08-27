Al norte de la ciudad de México, otrora el Distrito Federal, en el lejano año de 1911, nació un mexicano que, a ciencia cierta, no se sabe cómo fue su infancia, nos imaginamos que jodida, pobre, tal como vivía el noventa por ciento de la población mexicana, motivo por el cual, un año antes, había estallado la Revolución Mexicana, movimiento social que en pleno siglo XXI, aún no se sabe quién la ganó, pues este movimiento social, terminó siendo simplemente "La Bola" y sus supuestos caudillos acabaron matándose los unos a los otros, no sin antes haber asesinado al "Centauro del Norte", Pancho Villa y al "Atila del Sur", Emiliano Zapata, porque les estorbaban.

Pues bien, nuestro personaje, creció en el D. F., al cabo de los años y por designios del destino, incursionó en la actuación, primero como carpero de donde fue rescatado para ir al cine, donde definitivamente triunfó a nivel nacional, no sin antes haber tratado de ser novillero; pasan los años y el peladito del cine mexicano, se internacionaliza en la Meca del cine norteamericano y triunfa a lo grande, convirtiéndose en un gran actor del llamado séptimo arte.

Solo que "Cantinflas", antes de irse a Hollywood, como tal, ya había triunfado también a lo grande, en el "Arte de Cúchares" como torero bufo, convirtiéndose en una gran figura del toreo cómico y varias plazas del país, fueron testigo de sus grandes faenas en el ruedo, no sólo la plaza México; ya como figura del toreo y estrella cinematográfica y con una posición económica desahogada, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, dada su gran afición taurina, se convirtió en ganadero de bravo, donde también obtuvo el triunfo.

Bástenos recordar la gran faena que "El León" de Tetela de Ocampo, Joselito Huerta, le realizó a "Espartaco", que mereció el indulto por su extraordinaria bravura, la tarde del 6 de enero de 1966, en la plaza "El Toreo" de Cuatro Caminos. Y apenas era el primer encierro de este mexicano versátil, con el cual debutaba como ganadero de bravo. Vale.