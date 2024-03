¿Qué es la avaricia?. Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. San Bernardo de Claraval. eclesiástico francés.

Sorpresa causónos saber que el magnate más magnate de todos los magnates mexicanos, este año, entre otras cosas, electoral, ya no es el más rico del mundo, según la agencia Bloomberg, pues acaba de salir del "top ten", de los 10 hombres 10, más acaudalados de este planeta llamado tierra.

Si tú, lectora (or), crees que este compatriota de AM, es otro mexicano "jodido", permítenos decirte que estas muy, pero muy equivocada (do), pues aunque está en el lugar 14 del "ranking" mundial, su fortuna actual, con todas las caídas financieras que ha tenido, sigue siendo cuantiosa: ¡hagárrate! $l03,000 millones de dólares. Ustedes cuánto tienen.

En México, nuestro país, aunque no haya suficiente maíz, su sociedad es muy disímbola, hay otros multimillonarios que no los vamos a señalar "pa" no quemarlos y respetar su privacidad, aunque en este mundo de alta tecnología, tal privacidad ya no existe, lo que pone en alto riesgo la seguridad de toda la indiada, con el debido respeto de los pueblos originarios y en general, de todos los habitantes del planeta azul.

Pero no os desaniméis en vano, quienes no hacen el favor de "lernos" ¿desean ingresar al "ranking" de los multimillonarios?, no os derrotéis, a trabar duro, pero muy duro y quizá, con el tiempo y un ganchito, cuando menos lo penséis, ya estaréis en Forbes. como un nuevo mexicano rico, que por algo, a tu país, también se le conoce como "El Cuerno de la Abundancia", eso sí, hasta ahorita, para unos cuantitos. Vale.