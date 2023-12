Los mejores documentales y series del segundo semestre

De los documentales y series que vi en el segundo semestre del año, el material que menciono a continuación es el que considero como el mejor. Son cuatro documentales y dos series. Es producción de cinco países. En mi columna de los sábados en Animal Político aparecieron reseñas de estos trabajos.

- Berlín, sinfonía de una ciudad (Alemania, 1927) es una película del cine mudo dirigida por el alemán Walter Ruttmann con guion de Carl Mayer y Karl Freund. Edmund Meisel escribe la partitura orquestal para su estreno. El documental retrata la vida de Berlín en la década de 1920. Son las 24 horas de la vida de la ciudad. Se divide en cinco actos, y cada uno se anuncia a través de un título. La realización marca una ruptura de las obras anteriores de Ruttmann y pone de relieve su conocimiento sobre la teoría del montaje soviético.

- Intoxicación (Estados Unidos, 2023) obra de la directora estadounidense Stephanie Soechtig, con base en el libro de Jeff Benedict Basado, Poisoned: The True Story of the Deadly E. Coli Outbreak That Changed the Way Americans Eat, que se publicó en 2003. La documentalista aborda el tema de la producción de alimentos y la falta de regulaciones para evitar brotes catastróficos de patógenos de parte de las autoridades de Estados Unidos. Se analizan las repercusiones sociales e individuales de las malas prácticas en la cadena alimenticia en su país.

- Nacido en Gaza (España, 2014), del periodista argentino Hernán Zin, sigue la vida de diez niños palestinos al término del conflicto bélico de 2014 cuando el Ejército de Israel lanzó la Operación Acantilado Poderoso en Gaza, para disminuir la capacidad de ataque de Hamás. En esa ocasión murieron 2310 palestinos, de ellos 507 niños, y hubo 11 500 heridos, de ellos 3000 niños. De Israel murieron 66 soldados y cinco civiles y hubo 1306 heridos. Los niños cuentan a cámara su pérdida y sufrimiento. En el enfrentamiento que ahora tiene lugar no tiene comparación con lo que ocurrió en 2014.

- Misión Alegría. Encontrar la felicidad en tiempos difíciles (Estados Unidos, 2018) documental dirigido por Peggy Callahan y Louie Psihoyos, que registra el encuentro entre el Dalai Lama y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu. El documental se desarrolla a partir del libro de Doug Abrams, The Book of Joy. Este conduce una entrevista con Tutu y el Dalai Lama para conocer y aprender sobre sus vidas e ideas sobre alegría y la felicidad. Los dos hablan a cámara de sus experiencias y de su profunda amistad. Se burla uno del otro. Ríen a carcajadas.

- La Emperatriz (Alemania, 2022) serie alemana de seis capítulos, la dirección es de Katrin Gebbe, Florian Micoud y Kati Eysse. El guion se basa en la novela de Gigi Griffis que narra la historia de la emperatriz Isabel (1837-1898), conocida como Sissi. En esta historia Isabel (Devrim Lingnau), la emperatriz de Austria, aparece como una mujer progresista, adelantada a la manera de pensar en la época que le tocó vivir. La historia inicia con los primeros encuentros entre Elizabeth, que tiene 16 años, y Francisco José (1830-1916) (Philip Froissant), su primo de 23 años, quien en un principio se iba a casar con Elena de Bavaria (Elisa Schlott), la hermana de Elizabeth.

- Los Derrotados (Francia-Canadá-Alemania,2020), es una serie de ocho capítulos (primera temporada) dirigida por Máns Márlind y Björn Stein. Márlind, uno de sus creadores, dice que se inspira en el libro infantil alemán Max y Moritz, cuentos de Wilhelm Busch publicada en 1865 que se usaba para enseñar a los niños a leer. La serie se ambienta en el Berlín de 1946 al término de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad está devastada y los hombres y mujeres que la habitan luchan día a día por supervivir. Max McLaughlin (Taylor Kitsch), es un policía estadounidense enviado para ayudar a profesionalizar a un cuerpo de policía alemán que se ha creado para hacer frente a la caótica situación tras el fin de la guerra.

@RubenAguilar