La austeridad es muy triste cuando nos la imponen, pero no cuesta ningún trabajo cuando se tiene. José Luis Sampedro , humanista español.

En la Presidencia de la República, el apellido López, data desde el siglo XIX, Antonio López de Santana, su Alteza Serenísima, aunque nunca se coronó, pero eso no fue obstáculo para que alguien lo llamara "El Seductor de la Nación”; muchos años después, ya en pleno siglo XX, surgió en el poder otro López, Adolfo López Mateos; posteriormente llegó José López Portillo, que se desempeñó como presidente de México de 1976 a 1982; y ya en pleno siglo XXI, llegó al poder para quedarse, aunque le falló, Andrés Manuel López Obrador y aquí vamos a entrarle al tema, les guste o no.

Este último López, ya fue Presidente de la República, a donde llegó, gracias a un proceso de elección democrático; una de sus sentencias políticas para llegar al poder, fue: "por el bien de todos, primero los pobres" y millones de mexicanos se lo creyeron y el hombre ya como Primer Mandatario, sostuvo que en su gobierno se practicaría la austeridad republicana, la pobreza franciscana y toda la nueva élite política, debería vivir, en la justa medianía, porque no era correcto tener gobierno rico y pueblo pobre.

Estos son los cuatro López, cuando menos de los que nos acordamos.

Lamentablemente, los más cercanos colaboradores del tabasquense así como su familia, no entendieron eso de la austeridad republicana, no comprendieron o hicieron caso omiso de que la austeridad, republicana o no, debe ser bien entendida para vivir de forma sencilla, modesta, y responsable, sobre todo cuando se trabaja en el SERVICIO PÚBLICO. Hay que administrar los recursos con respeto, sin lujos, ni excesos, porque si obran mal, la espada de Dámocles pende sobre sus cabezas, aún con la impunidad.

Todo lo anterior, muchos funcionarios que se quedaron en el nuevo gobierno Claudista, incluido un López (no es Pío), siendo fieles a AMLO, mandaron al diablo todo lo anterior y a todo lujo, pasean por el continente europeo sin pena alguna y se justifican diciendo, palabras más, palabras menos, que si se dan la gran vida por el mundo, es con su dinero, pues para uno, las jornadas de trabajo en la cámara de senadores (éste nos es López), son inhumanas y para el nuevo magnate chocolatero Andrés Manuel López Beltrán (no me digan Andy), sus jornadas de trabajo, dentro de morena, son muy extenuantes y por eso tienen todo el derecho a vacacionar sin austeridad alguna a donde les plazca.

Sólo Adán Augusto López, "hermano" de... UYSQ, no ha podido vacacionar, porque, de último momento, se le vino el mundo encima con eso de que cuando fue gobernador de su Estado, uno de sus más cercanos colaboradores, encargado de la seguridad de los tabasqueños, tuvo fuertes ligas con el crimen organizado, lo cual está por comprobársele; mientras ésto sucede, y para terminar esta entrega, uno de seniles: Viejo, tengo ganas de un hijo, vieja si ya tenemos uno, no viejo, tengo ganas de un hijo que nos procure. Vale.