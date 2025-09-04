Dentro de los cambios por los que hoy enfrenta Juárez, es imposible no tener en los apuntes de la Libreta Personal, la forma en que manejamos nuestra basura. La recolección diferenciada ha comenzado en la ciudad, para ser precisos, en el sector de Valle del Sol, y aunque parezca sencillo, es un giro que nos obliga a mirar con otros ojos lo que tiramos y cómo vivimos.

Durante años convivimos con basura en calles y terrenos baldíos, así como un relleno sanitario que cada vez se siente más presionado. Separar lo orgánico de lo inorgánico es sólo el primer paso, pero también es un inicio de conciencia colectiva. Es un pequeño ritual doméstico que, si todos lo adoptamos, puede tener un impacto enorme.

Con este modelo que se pretende implementar, cada cáscara de fruta, cada resto de comida deja de ser “basura” para convertirse en energía. Sí, en energía, pues por si no lo sabías, Juárez tiene desde 2011 una planta que transforma residuos orgánicos en biogás, y ese gas ya alimenta parte del alumbrado público. Hasta ahora no le habíamos sacado todo el provecho.

Para darse una idea del impacto, el dato de la Dirección de Limpia indica que actualmente, alrededor del 25% de los residuos que generamos son orgánicos; en zonas como la denominada Zona 1, la cifra llega al 40%. Bien gestionados, podrían hacer de Juárez la primera ciudad del país con alumbrado público 100% sustentable.

“Cambiar hábitos es difícil”. Lo sé, y por eso el programa arrancó como piloto. Durante un mes habrá guía y tolerancia; los errores se notificarán sin sanción. Después vendrán medidas más firmes, etiquetas de notificación y multas para quienes insistan en no separar correctamente. No se trata de castigar, sino de recordarnos que esto no es opcional; depende de todos. Cada hogar, cada bolsa de basura, tiene un papel en esto.

Algunos dirán que es un cambio pequeño o que el sistema es imperfecto. Seguro, tendrán sus razones. Pero es un inicio, si le damos chance, podría no solo mejorar el paisaje urbano, sino también posicionar a Juárez como ejemplo de gestión innovadora de residuos a nivel nacional.

Lo más interesante de todo esto es cómo algo tan cotidiano como la basura puede volverse un espejo de nuestra ciudad y nuestra cultura. Separar lo orgánico de lo inorgánico no es solo cuestión de logística, nos obliga a ser conscientes de lo que consumimos, de lo que tiramos y de lo que podemos aprovechar.

Claro que habrá retos, para que esto funcione requiere paciencia y adaptación. Habrá olvidos, confusiones, bolsas mal clasificadas y vecinos que todavía no entienden la idea. Pero el objetivo no es la perfección inmediata; es iniciar un proceso de aprendizaje colectivo. Y sí, habrá quienes se quejen, quienes digan que esto es demasiado esfuerzo para un beneficio que aún no se ve.

El camino es largo y no siempre cómodo. Habrá que insistir, repetir, educar y acompañar el proceso con paciencia. Pero vale la pena mirar con atención lo que está ocurriendo, pues al final, lo más importante es el cambio de actitud. Es entender que lo que tiramos puede ser mucho más que desecho; puede ser energía, recurso, un paso hacia una ciudad que está intentando hacer las cosas de manera diferente.