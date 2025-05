En las conversaciones anteriores, el doctor en Alta Dirección y general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1949) ha desarrollado los temas de la Seguridad nacional y la Seguridad interior. En este séptimo encuentro platicamos sobre la Seguridad pública.

Quien fue subsecretario de la Sedena sostiene que “la Seguridad pública tutela los derechos del ciudadano y su patrimonio. Por ello para nuestro país, el crimen organizado es un asunto de Seguridad pública que debe ser atendido en dicho ámbito de competencia y por la autoridad expresamente facultada, es decir, la autoridad civil con sus policías preventiva y ministerial, según sea el caso”.

Y subraya que en México “la Seguridad pública es facultad y responsabilidad de las fuerzas de Seguridad pública, por tanto, es atendida (es un decir) por cuerpos de policía preventiva (prevención del delito), así como por policía ministerial que es responsable de la investigación y persecución del delito”.

Es por eso que resulta impostergable “reconstruir, reforzar y modernizar a todas las fuerzas de Seguridad pública en el país, tanto en el ámbito de lo federal, como en lo estatal y municipal, como base fundamental de cualquier política de seguridad que se establezca, pues, sin contar con policías organizados, equipados y adiestrados para cumplir eficazmente con su tarea, ningún esfuerzo verá frutos en el futuro inmediato ni en el de largo plazo, y las fuerzas armadas continuarán empeñadas en tareas para las que no fueron concebidas, y sobre todo, que no está entre sus misiones orgánicas ni constitucionales”.

Gaytán Ochoa, hijo y hermano del general, plantea que “si se pretende delinear una estrategia, o políticas y protocolos relacionados con la Seguridad pública, es indispensable concebir acciones concurrentes, no aisladas, con una visión integral, no parcelada, para lograr que aquellas sean no solo eficaces, pero también eficientes”.

Así, “la Seguridad pública deberá planearse sobre la base de un diagnóstico realista, sin complacencias ni eufemismos, que permita establecer una política de prevención, toda vez que la persecución aplica cuando la prevención no se alcanza, es decir, cuando ésta ha sido rebasada”.

Y “una premisa por considerar, para generar menos tolerancia en la actuación de la autoridad, es que, el crimen existe porque se lo permite la impunidad. Toda vez que los beneficios son sumamente redituables, en comparación con los mínimos riesgos”.

Desde su visión, “el sistema judicial penal también requiere de capacitar, tanto a quienes brindan la prevención del delito, cuanto a quienes realizan su persecución, pasando por la profesionalización del Ministerio Público, ya que estos últimos constituyen hoy por hoy, el talón de Aquiles del sistema”.

El general, un hombre abierto y conocedor de la planeación estratégica y la administración pública, recomienda que el gobierno federal y el Ejército organice encuentros y foros “para escuchar las aportaciones de estudiosos y profesionales en el tema, así como de ciudadanos interesados en participar”. Esta séptima conversación termina con una frase del general: “En seguridad no se gasta, se invierte”.

