Buen sol en la frontera juarense, digno de una auténtica tarde de toros pero nomáaas; mientras tanto, esperamos el juego de beisbol entre yankees y dodgers, que promete mucho, pues los estibadores traen de capa caída a los exbombarderos del Bronx.

El coliseo romano de Nimes, Francia, es el mejor conservado de los coliseos que en pleno siglo XXI, todavía existen, como recuerdo del gran imperio, donde uno de sus tiranos, emperador y político, fue Julio César en el siglo I a. C., según la historia.

Las medidas de esta arena elíptica, para los amantes de los datos, son: largo 133 metros y de ancho 101 metros, según los agrimensores de la época o ingenieros, como mejor les parezca.

Este coloso romano, a través de los siglos, se convirtió en un centro de espectáculos diversos, entre ellos las corridas de toros y vaya que han toreado los mejores toreros mexicanos como Gaona, "El Indio Grande", el Maestro "Armilllita", "El Ciclón", Carlos Arruza, "El Torero de México", Alberto Balderas, Antonio "Corazón de León" Velázquez, Juan Pablo Sánchez, Joselito y Luis David Adame, Fonseca, por solo citar de lejos, a unos cuantos.

Mas no os vayaís con la finta amigos (as) aficionados (as) a la bella fiesta, pues esta entrega no es para hablar del emperador romano arriba citado, sino de otro Julio César, que sin ser emperador, si fue campeón mundial de boxeo, siendo de orígen mexicano, pues efectivamente, Julio César Chávez, en el coliseo romano de Nimes, peleó por el campeonato mundial de peso pluma, contra el brasileño Francisco Tomas Da Cruz, a quien estoqueó en todo lo alto (sentido figurao para estar a tono con la columna), en el tercer round de la pelea, dejando a la afición gala, con ganas de ver más "bax", según pronunciación de Sylvester Stallone.