Va pasando el verano y para el inicio del otoño, la fiesta brava regresa a la tierra del cerro "Bola", del Noa Noa y de la X monumental y la afición, de ambos lados de la frontera, como la gallera, ya anda alborotada y se prepara para asistir a los 3 festejos 3 que se darán, después de la primera quince de septiembre, mes de la patria, el primero y dos más en octubre, el mes de la luna más hermosa, según la canción; las primeras dos primeras corridas serán nocturnas y la última será en la tarde, esperando que el tiempo sea agradable y se disfrute de una auténtica tarde de sol y sombra.

Los carteles y las ganaderías, han llamado la atención del respetable; esperemos que las autoridades municipales, colaboren, como ya lo han venido haciendo, para garantizar la seguridad de todos los asistentes a este espectáculo familiar, cuya tradición no debe desaparecer por el simples caprichos de unos cuantos, sin ver el daño económico que le causan, a miles de trabajadores y sus familias, que viven de los dineros del toro.

La primera corrida será nocturna y se dará el viernes 19 de septiembre a las 8 de la noche; partirán plaza 6 jóvenes 6 toreros mexicanos que, sin duda alguna, saldrán a por todas en el albero de la plaza "Alberto Balderas", siendo ellos: el capitalino, José Mauricio Morett; del Estado de México, Ernesto Javier Tapia, "El Calita" , los hidrocálido Diego Sánchez Jasso, Armillita IV, el morelense Isaac Fonseca Soto y El lagunero, Arturo Gilio Quintero; estos arlequines de seda y oro, se enfrentarán a 6 toros 6 de diferentes ganaderías.

El segundo festejo se dará a las ocho de la noche del viernes 3 de octubre y harán el paseíllo: el valenciano Roman Collado Gouinguenet, alternando con dos toreros mexicanos triunfadores, siendo el encierro de la ganadería "El Milagro".

El tercero y último festejo, se dará el domingo 19 de octubre a las 4:30 de la tarde y partirán plaza luciendo vistosos trajes de luces, el de las Islas baleas, España, José Antonio Ferrera San Marcos y los hidrocálidos Luis David Adame Montoya y Leonardo Valadez Martínez , siendo los toros de la acreditada ganadería de Begoña.

Entonces... Que Dios os niegue la paz, pero os conceda la gloria, señores: ¡A los toros! acompañados de su respetable familia, pues los precios están al alcance de todos los bolsillos. Vale.