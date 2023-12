El no tener absoluta certeza, es uno de los componentes esenciales del reciocinio. Bertrand Russell, filósofo británico.

Felíz Navidad y próspero Año Nuevo, les deseamos a todos aquellos (as) personas, que nos hagan el gran favor de leernos.

Iniciaremos a nivel local porque hace días leímos una nota que nos dejó dubitativos, ya que se anuncia por el sector oficial local, que se mejorarán la vialidades grandes en el 2024. Esperemos que su boca sea de ángel y terminen también con los baches, aunque sea mucho pedir.

Ahora continuaremos con lo nacional, que es lo que nos tiene, como nación, en la incertidumbre, pues el próximo año, el futuro de México, se juega, se juega en las urnas electorales, pues morena desea tener completo al Congreso de la Unión y si se puede, la presidencia y la SCJN y entonces sí: México, qué abandonado te tiene Dios y qué cerca de una dictadura de la cual los mexicanos, todos, sufriremos las consecuencias.

Y es que al llegar la dictadura obradorista, llegará para quedarse, de hecho ese es el más caro anhelo de AMLO, integrarnos como país, al paraíso socialista de Cuba, Nicaragua y Venezuela y logrado su propósito dictatorial, quizá, y solo al paso del tiempo, la nueva indiada, los nuevos mexicanos, el nuevo pueblo bueno y sabio, tengan las agallas de conquistar su libertad, pues esta, una vez que se pierde por cobardía, irresponsabilidad, abulia o negligencia, para obtenerla nuevamente, hay que conquistarla.

Por eso, opinamos nosotros, la oposición es una garantía de la democracia, por ser la fuerza que impide que el gobierno se convierta en dictadura y debe defenderla con responsabilidad y alto valor cívico para no permitir que se haga realidad, mandar al diablo a las instituciones, tal como lo hizo en su demencia senil, el hombre de Macuspana y hacer verdadero el principio romano de que la ley es la ley -"dura lex sed lex"- y dejar sin sustento alguno, el... "a mí no me salgan conque la ley es la ley. Vale.