El ignorante afirma; el sabio duda y reflexiona. Aristóteles, filósofo griego.

Cargando...

En las charlas de café, el otro día un cuate nos dijo a los ahí presentes: Sin ser de ningún partido y menos de morena, voy a votar por Cluadia, porque Xóchitl es muy naca. Cada quien con su cada cual. Lo bueno fue que pagó er café de todos.

El tema semanal versará sobre la nueva ministra de la Corte, quien se autonombró ministra del pueblo, a sabiendas que es ministra de López, o sea, ministra de dedazo; lo grave el caso, según los que la conocen, es su ignorancia supina como abogada.

Lenia, degenerativo de Lenin, según nosotros, llegó, como "menistra", con la espada desembainada, como se dice coloquialmente y para pronto, entre su perorata ideológica, dijo, haciendo gala de su ignorancia, que ella no iba a aceptar el salario que se le asignara, porque no quiere ganar más que el presidente, su mesenas, ni los gastos médicos mayores y que se iría al ISSSTE, y otras sandeces por el estilo.

Cargando...

Es tanta su ignorancia como ¿abogada? que no entiende, no acepta, no comprende, que es una simple empleada pública o una simple trabajadora del poder judicial y que no tiene potestad para renunciar a los reglamentos debidamente legalizados que rigen al interior del Máximo Tribunal de la Nación y como si lo anterior fuera poco, la ley laboral expresa que los derechos de los trabajadores, todos, son irrenunciables.

Claro que la postura de la izquierdista que cobrará muy bien con la derecha, es demagógica, falaz, porque ni ella misma se lo cree, es un simple rábano, colorada por fuera y blanca por dentro que brinca de alegría por haberse sacado la lotería sin estar preparada para ello y si no, al tiempo mis queridos contlapaches.

Veremos cómo le va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta homónima de Lenin, que es el último bastión legal que puede frenar, detener, parar o neutralizar, el inmenso poder político y económico que ha acumulado a lo largo de su vida... UYSQ, por lo que si se pierde esta Institución democrática, a la chi...fosca se va la carga de ollas: México, la Nación, el País, la Patria, en suma: "El Cuerno de la Abundancia", en este sexenio cuatrotero, solo para la familia López. Vale.