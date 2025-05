Dar crédito o servicios a crédito sin checar Buró de Crédito es de muy alto riesgo; no conviene. No reportar a los acreditados es una invitación al no pago y eso tampoco conviene.

Fiar significa, entre otras cosas, “vender (algo) sin cobrarlo hasta más adelante”. O sea, es vender (algo) a crédito. Cuántas veces hemos ido a tiendas, de todo tamaño y tipo, y nos encontramos con los clásicos letreros haciendo referencia a “Hoy no se fía y mañana tampoco…”. Todos esos establecimientos se están perdiendo de un montón de ventas exitosas. Si su competidor da crédito, sabiendo cómo hacerlo bien, le va a comer el negocio al otro, de eso no hay duda.

Imaginen por un momento que yo soy una refresquera que llamaremos, por mi nombre, "Refrescos Wolf". Refrescos Wolf necesita insumos para fabricar sus bebidas, azúcar por ejemplo. Refrescos Wolf no quiere pagar el azúcar de contado, le conviene más pagarla a través de una cuenta por cobrar a, digamos, 90 días. Una cuenta por cobrar es una factura que se paga a un plazo definido. 90 días de financiamiento le da suficiente tiempo a Refrescos Wolf de producir sus bebidas, distribuirlas y venderlas, teniendo así la liquidez necesaria para pagar el crédito y obtener su ganancia.

Refrescos Wolf decide entonces acercarse a dos empresas que venden el azúcar que necesita: “Azúcar Verde” y “Azúcar Rojo”. Azúcar Verde es una empresa legalmente constituida que tiene actividades crediticias o similares al crédito; en este caso vende azúcar a crédito.

Azúcar Verde trabaja con Buró de Crédito; antes de prestar pide el permiso de su potencial cliente para consultar su Reporte de Crédito para averiguar si el cliente es confiable y tiene liquidez. Además consulta otros servicios que le ayudan a administrar aún más el riesgo.

Refrescos Wolf le pide a Azúcar Verde mil toneladas del endulzante a crédito. Azúcar Verde consulta a Buró de Crédito y se da cuenta que Refrescos Wolf es una compañía confiable, siempre paga bien sus compromisos, eso le permite prestarle el azúcar rápidamente. Además, como Refrescos Wolf es de bajo riesgo, Azúcar Verde decide darle un descuento por tonelada buscando que la refresquera sólo le compre a ella sus insumos. Una vez otorgado el crédito la azucarera reporta el crédito a Buró de Crédito para mejorar aún más sus probabilidades de cumplimiento de pago.

A la par, Refrescos Wolf también visita a Azúcar Rojo y pide ahí otras mil toneladas de azúcar a crédito. Azúcar Rojo está en un dilema pues no trabaja con Buró de Crédito y no sabe si prestar o no. Azúcar Rojo carece de la más básica información sobre la confiabilidad de la refresquera. No puede ni responder a la pregunta “¿será un buen pagador?” y como no reporta a sus acreditados, el cliente podría no sentirse tan motivado por pagar pues lo lógico sería darle prioridad de pago a los créditos de empresas que si reportan a Buró de Crédito. Y si el cliente efectivamente no paga, Azúcar Rojo se atrasaría en los pagos de sus propios compromisos y si la situación es grave hasta podría dejar de operar. Mejor decide no prestar, no vaya a ser la de malas, y así se pierde de un buen negocio que hubiese representado Refrescos Wolf quien ahora solamente querrá trabajar con Azúcar Verde.

Como vemos en este sencillo ejemplo, claramente conviene apoyarse en Buró de Crédito para hacer más y mejores negocios. Las empresas de todo tipo y de todo tamaño que lo hacen les van mejor, generan mayor riqueza, más y mejores empleos, contribuyen al desarrollo del país con el pago de sus impuestos y además satisfacen las necesidades de sus clientes.

Los servicios de Buró de Crédito son muy amplios pues no solamente hay herramientas para la originación de créditos, sino para hacer ventas cruzadas, hacer planeaciones estratégicas para colocar créditos o servicios a crédito o incluso es muy útil hacer campañas, se puede dar seguimiento y monitoreo a la cartera y hasta se pueden hacer estrategias de recuperación más eficientes.