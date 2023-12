Chin, no nos equivocamos al escribir que el futuro de la plaza México, no obstante lo dicho por la Suprema Corte, aún su futuro se veía muy negro y tanta argucia leguleya, lamentablemente así lo demuestra y el coso de Los Insurgentes, seguirá cerrao hasta nuevo aviso ¡joder!, esperando, como aficionados, que no vaya a ser por los siglos de los siglos amén.

Cargando...

Nosotros, aunque vetustos, nos habíamos imaginado un gran cartel, para proponérselo a la afición taurina o mejor dicho, a los empresarios de la gran plaza y nos lo imaginamos porque como dice el popular dicho: La ociosidad es la madre de todos los vicios, lo cual es muy cierto.

Creímos o soñamos en ese gran cartel, recordando que por allá en España, el próximo año vuelve a los ruedos el torero de Chiva Valencia, Enrique Ponce y que si se daba la corrida del 5 de febrero en la México, se podría echar mano del valenciano como primer espada, pues le serviría como entrenamiento para su regreso esta gran corrida de aniversario, por ser un torero consentido de la afición capitalina.

Después se nos vito a la mente, como segundo espada el torero de casa Joselito Adame y cerrando la tercia, el torero triunfador en la península ibérica y nacido en Perú o por allí cerquita, Andrés Rocarrey y si quieren darle un toque hípico, ahí está también Pablo Hermoso de Mendoza, quién anda en plena campaña de despedida.

Cargando...

Si, entendemos que es un sueño güajiro o el sueño de una noche de verano, pero la lucha se le hace, para que nos sigan leyendo; la plaza seguirá cerrada y es harto difícil que se de la tradicional corrida de aniversario, porque la ley es la ley y en el ambiente taurino no se puede decir lo que dijo el clásico: No "me salgan conque la ley es la ley". Vale.