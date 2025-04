El poder irresponsable es incompatible con la libertad y corrompe a quien lo ejerce. Jhon C. Colhoum, filósofo londinense.

Un fuerte dolor de cabeza para el gobierno y sus gobernados, son dos barriles sin fondo PEMEX y C F E; el primero es herencia de Cárdenas y el otro de López Mateos; a eso le vamos agregar la crísis a la que se está enfrentando, la Señora Presidenta con "A", primero Sigalmex, heredado, y, ahora, Birmex (aunque ya algunos detenidos ); a lo anterior, también sumémosle el enorme problema de la inseguridad en todo el territorio nacional, también heredado, lo cual nos indica, de que no son mas que señales de que la llamada 4T, enfrenta serios problemas internos que en nada ayudan a su compañera Presidenta, como el canibalismo y los muchos intereses particulares, que sería muy largo enumerar.

Y aquí Claudia, como líder gubernamental, no debe darle cabida a la irresponsabilidad y por eso es urgente que ya se decida a gobernar con visión de Estado, pues ella, sigue dando la impresión de que su ideología estatista, no la deja ser, no la deja tener una clara visión del futuro nacional; tal pareciera que no puede ver más allá de la punta de su nariz, tener una clara visión de Estado, le hará mucho bien al gobierno del segundo piso de la 4T, pero sobre todo, obtener beneficios reales para 130 millones 130 de mexicanos y no sólo para el dizque "pueblo bueno y sabio", porque eso no es más que una pura falacia.

No podemos olvidar tampoco, el grave problema de la corrupción, aunque la 4T no lo acepte, pues tal vicio, como dijera algún poeta, sigue galopando, galopando, galopando y su combate no se ve, no se siente y

como un botón de muestra, allí están los grandes decomisos, ya no solo del fentanilo y toda clase de drogas, sino ahora tambièn de millones y millones de litros de combustible (huachicol le llaman), sin que hasta el momento, haya o se señalen culpables.

Si ésto no es corrupción o irresponsabilidad gubernamental, no sabemos cómo llamarle, pues se nos dice y se nos repite constantemente, que la corrupción, en la esfera oficial, ya no existe, no obstante que la realidad nacional, es otra muy diferente.

Saliéndonos del tema, rematamos esta entrega, deseando que *PaCo, el Guía Espiritual de la Cristiandad, el Papa Francisco, descanse en paz, en la Casa del Padre. Vale.

*"Pa-ter Co-munitatis", así se le llamó a Francisco el de Asís, por ser el primer padre de la comunidad franciscana).