¿Cómo Manejar la Ansiedad? He ahí el dilema. Y es que hay problemas familiares, amorosos, o en la economía que parecen superarnos, hasta que lo logran…

Las afectaciones de la ansiedad son tantas, que antes, y me refiero a la época de nuestros padres, los problemas solían resolverse de manera más social; ahora se resuelven de forma individualista, comprometiendo el estómago, la tranquilidad y la voluntad.

A algunas personas les ayuda ir al gimnasio, pero otros abusan y creen que sólo con eso se van a solucionar sus problemas, por su dejadez, per se.

Ante ello, es impostergable abordar la ansiedad con un enfoque psicosocial ¿A qué me refiero? Es posible que domines tus emociones y recuperar tu bienestar sin seguir culpándote, al pensar que son cosas que solo te generaste, y que solo puedes resolver.

Llevo al menos 15 años insistiendo en que los medicamentos psiquiátricos no han mejorado significativamente el tratamiento de las enfermedades mentales, por lo que me han acusado de antipsiquiatra (algo que es falso), pero lo más importante es que de hecho, los medicamentos psiquiátricos pueden estar contribuyendo a su aumento, tal como señaló el investigador estadunidense Robert Whitaker (Director de publicaciones de la Escuela de Medicina de Harvard), ya que esconden la causa del problema, son un cuento de marketing y venden espejitos para lo fea que está la realidad. Al menos no son para siempre ni son la panacea, como los venden.

¿Cuáles son los desencadenantes comunes de la ansiedad?

Sus 3 principales causas de aparición son los traumas, generados por abusos de otras personas y la falta de respuesta adecuada ante éstos; en segundo lugar, los problemas financieros, que en su mayoría se generan por malas decisiones, impulsividad y falta de voluntad para arreglarlos; y en tercer lugar, los cambios en la vida, cambios laborales o escolares, pero también en la pérdida de un ser querido, un familiar, un amor, o una mascota, entre otros cambios vitales.

¿Cómo puedo identificar la ansiedad en mi vida diaria?

La ansiedad es un tipo de angustia que parece que no tiene un objeto definido, pero si se piensa bien sí lo tiene, sólo es cuestión de darle una revisadita. Sus síntomas pueden aparecer como preocuparse demasiado por las cosas diarias, siendo rebasados por una de esas cosas; tener problemas para controlar las preocupaciones, con sentimientos de nerviosismo y comportamientos como palpitaciones, morderse las uñas, entre otros; ser conscientes de que se preocupan mucho más de lo que deberían, afectando sus relaciones familiares y profesionales, o la escuela; sentirse inquietas o tener dificultad para relajarse; los niños y adolescentes con el trastorno de ansiedad se preocupan por su rendimiento en la escuela o en los deportes; eventos catastróficos; la salud de otros... en adultos se ve mucho cuando pierden el sueño de calidad.

Tanto los niños como los adultos con el trastorno de ansiedad generalizada pueden tener síntomas físicos que dificultan su funcionamiento y que interfieren en la vida diaria, como dolor, fatiga o dificultad para respirar.

Los síntomas pueden mejorar o empeorar con el tiempo y a menudo son peores durante los momentos de estrés, como una enfermedad física, en época de exámenes escolares, o durante un conflicto familiar o de relaciones personales, según el Instituto Nacional de Salud Mental (EUA).

¿Qué técnicas y ejercicios prácticos puedo utilizar para calmar la ansiedad y prevenir ataques de pánico?

En psicología hay distintas técnicas, pero les comparto tres:

1. Técnica de Reestructuración Cognitiva: esta técnica le da un peso importante al pensamiento que se genera junto con la vivencia, lo que nos dice es que hay que aprender a ver los dos lados de la moneda: un conflicto laboral puede ser una tragedia para algunos y una oportunidad de hacer mejor las cosas para otros. Se trata de Pensar de forma realista.

esta técnica le da un peso importante al pensamiento que se genera junto con la vivencia, lo que nos dice es que hay que aprender a ver los dos lados de la moneda: un conflicto laboral puede ser una tragedia para algunos y una oportunidad de hacer mejor las cosas para otros. Se trata de Pensar de forma realista. 2. Técnicas de Respiración Diafragmática: esta técnica es esencial, pero muchas personas no lo hacen de manera consciente y se ahogan en sus problemas, sin Respirar profundamente.

esta técnica es esencial, pero muchas personas no lo hacen de manera consciente y se ahogan en sus problemas, sin Respirar profundamente. 3. Técnicas de exposición: esta técnica prepara a la persona para asumir el problema y dar la cara, sin evitarlo o posponerlo, y la clave está en su preparación. Se trata de Afrontar las emociones y la vida, no de meterte en más problemas, como muchos lo hacen.

Causas y azares…

*La propuesta de Claudia Sheinbaum Pardo de llevar psicólogos a las escuelas es una buena idea, ahora falta que se convierta en una realidad con presupuesto para basificar a las y los psicologos eventuales de la Secretaria de Salud, dotarles de insumos y materiales, haciendo que sea una verdadera política de Estado y no otra ocurrencia; hay centros de salud que no tienen ni luz, lo que habla de las autoridades de hoy, que son las mismas de ayer…

Hasta la próxima, que es mejor no hablar a menos que puedas mejorar el silencio.

