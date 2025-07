Todos los seres humanos viven la pérdida y van por el mundo con un sentimiento que es difícil de llevar, para algunos más que para otros.

Como psicólogos siempre es un tema frecuente atender personas que tienen problemas de alcoholismo pero que en el fondo tienen una pérdida que no supieron soportar y la buscan ahogar con alcohol.

Los números no mienten: en el país, el alcoholismo es un problema de salud pública muy importante. El 70% de la población consume alcohol, y de ellos, cerca de 27 millones enfrentan un consumo problemático o nocivo. Alguien va ganando la batalla (políticos, empresas) menos quien se traga sus problemas.

Otras personas, en general mujeres, han reportado un 500 % de aumento de consultas psicológicas en el país por duelo, según datos de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario. Problemas como COVID 19, la delincuencia organizada y el amor han llenado los hogares de duelos y pérdidas, tanto económicas como de proyecto de vida.

El de las y los niños es un caso que requiere atención especial, ya que sobreviven la muerte de sus familiares en silencio, con un dolor que dura toda la vida sin atención, ante la desatención de los adultos, que se olvidan que en la niñez se aprende todo, como una esponja que retiene todas las acciones de la vida, tanto buenas como malas.

Ante esa realidad, con un grupo de psicólogas, tanatólogas y escritores hicimos un cuadernillo sobre duelo y pérdida, titulado: Este espacio donde te vivo.

¿Cómo podemos olvidar a esa persona que tanto amamos, aunque no duela recordarla? Ese cuadernillo íntimo fue hecho para quienes logran decir adiós, y no es un manual, ni un libro de autoayuda tradicional.

Es un espacio seguro, amoroso, cuidadosamente diseñado con psicólogos para acompañar a quien atraviesa una pérdida. Dividido en cinco estaciones temáticas: Del Recuerdo, De la Gratitud, Del Dolor, Del Silencio y El Espacio Invisible donde Te Vivo, ese cuaderno propone una travesía emocional profunda, simbólica y poética.

A través de ejercicios de escritura, pausas contemplativas y rituales personales, cada página invita a nombrar la ausencia, honrar la memoria, expresar lo que duele y cultivar el vínculo que permanece, aunque todo haya cambiado.

Lejos de imponer una forma “correcta” de sanar, este texto abraza la singularidad de cada duelo, y lo transforma en la oportunidad de escucharse por dentro para hacer una despedida consciente y de reencuentro con la vida.

Ideal para personas en duelo, pacientes, tanatólogos y acompañantes del alma, para procurar herramientas de cuidado emocional que atesora el silencio y lo convierte en un lenguaje de amor.

Existen casos en los que el dolor de un ser querido muerto o desaparecido hacen que inventemos creaciones humanas, el dolor se vuelve creación y no resentimiento, aprendemos a amar aun en las condiciones más adversas, reproduciendo el amor que nos heredaron nuestros seres queridos.

Si quieres conocer su presentación, te invitamos al evento gratuito que tendremos por redes sociales: https://www.facebook.com/share/1JH3BTRdVQ/

Como dice un testimonio de quien lo ha leído: Este espacio donde te vivo “me agrada como va sensibilizándote acerca de esta temática y se me hizo muy práctico por qué no solo te sensibiliza, a través de actividades prácticas, te dice cómo, la información se maneja de una forma que todos pueden entender y lo que me encantó, en uno de los links donde se incluye un manual de autocuidado, ese manual me gustó mucho por la manera tan práctica y fácil, que tiene para su manejo.

Perder a un familiar o una mascota es uno de los dolores más grandes en la vida de las personas, ya sea por enfermedad, ya sea por inseguridad, el daño es irreparable. Su amor nos acompaña para toda la vida.

