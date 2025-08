No se graban tanto mil palabras, como un solo hecho. Henrik Johan Ibsen, dramaturgo noruego.

RUIDOSO, N. M.- El viernes pasado, aún no clareaba el alba, cuando ya íbamos del desierto al bosque; la primera escala la hicimos en las arenas blancas (White Sands), para que los críos se deslizaran por las dunas, luego un buen almuerzo y después, a llegar a la cabaña que habíamos rentado precisamente en Ruidoso, para disfrutar un relajante fin de semana, lo cual se logró.

En pleno relajamiento, abrimos la "compu" y nos enteramos que en días pasados, Raymundo Pedro Morales Ángeles ¿le suena el nombre?. ¿No?. No os preocupéis en vano, es el Almirante Secretario de Marina, quién anunció, sin imaginarnos que era a los chihuahuenses, que el puerto de Guaymas, está en proceso de transformación, para convertirse en una nueva vía de salida a los productos de exportación del Estado de Chihuahua

Lo anterior porque según el "Secre", hoy, los vehículos de Chihuahua, viajan hasta Lázaro Cárdenas y es una distancia muy larga: por eso se está haciendo un estudio muy concienzudo, para ver si hay la posibilidad de mejorar la carretera que conecta Guaymas con Chihuahua, pasando por Yécora, Sonora, donde se encuentran los principales obstáculos de tránsito.

Ojalá ese estudio concienzudo, se haga realidad y no solo la carretera que conecta a Guaymas con Chihuahua, se mejore, sino todas las carreteras de México, que mucho lo necesitan por estar intransitables.

Todo lo que sea progreso en cualquier Estado de este país, debe realizarse, porque hechos son amores y no buenas razones; el atraso de todos los servicios públicos en nuestro territorio, es bárbaro, enorme y si a eso le agregamos la inseguridad en esos caminos de Dios, sálvense quien pueda; no entendemos por qué los marinos anden tierra adentro construyendo de todo y el gobierno no permita que las carreteras se construyan y reparen, con capital privado, en estricto apego a las leyes nacionales.

Los marinos a la mar, a cuidar las costas mexicanas que tienen miles de kilómetros y que también necesitan renovarse, zapatero a tus zapatos; sin embargo, si los susodichas carreteras mexicanas se reparan y se construyen nuevas, adelante, lo hagan los marinos, los pilotos militares o lo soldados de tierra, esas vías de comunicación deben modernizarse y si ese tramo Guaymas-Chihuahua, se realiza, enhorabuena, es tiempo de que los impuestos de los contribuyentes, en realidad, ya se pongan a trabajar, para beneficio de la Nación Mexicana.

Finalizando. Una indígena de un pueblo originario, hablando por teléfono celular, le dice a otra: Te hablo al rato porque por estar hablando contigo, me traje en los brazos al perro, en lugar del niño. Vale.