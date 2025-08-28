¿Vieron el video?, lo más seguro es que sí, es por eso que ha quedado anotado en la Libreta Personal lo que mantiene trending a los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno.

Ambos senadores terminaron a golpes y empujones al concluir la sesión de la Comisión Permanente del miércoles, gresca que quedó captada en plena transmisión del Canal del Congreso. Parece broma, escena de serie mala, pero tristemente fue real. Y aunque da un cringe monumental, el problema va mucho más allá del espectáculo bochornoso.

Este incidente es la expresión más cruda de una fractura política que ha convertido el recinto legislativo en un campo de batalla personal, donde los argumentos han sido sustituidos por los empujones y los insultos.

Pasó justo después de que terminaron de cantar el Himno Nacional. Piénsenlo, un símbolo que debería unir, seguido de una pelea que evidencia todo lo que está mal.

Y ojo, por que no salió de la nada. Fue el clímax de una sesión cargada de tensión extrema, alimentada por acusaciones graves de narcotráfico, traición a la patria y hasta de creencias.

El debate de fondo, opacado por el espectáculo, fue la petición de Lilly Téllez de aceptar la cooperación militar de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, una postura que el bloque oficialista calificó de traición a la soberanía nacional, la situación escaló, de modo que 'Alito' le recriminó a Noroña los tiempos para el uso de la palabra en Tribuna. En lugar de un debate profundo y respetuoso sobre un tema de seguridad nacional, los senadores optaron por la descalificación mutua y, finalmente, por la agresión física.

El comportamiento mostrado en la Casa Xicotencatl no solo es una falta de respeto a las instituciones que representan, sino también a la ciudadanía que espera que sus legisladores solucionen problemas, no que los agraven con actos de violencia.

Tanto Noroña, como "Alito" parecen olvidar para qué están ahí, el para qué se les dio un cargo público, haciéndo reflexionar si en verdad la representación proporcional sigue siendo necesaria, ya que ambos ni electos por la gente fueron.

El Senado no puede convertirse en un ring de lucha libre. La pelea de estos dos personajes es una verdadera burla para los mexicanos.

Lo que ocurrió es el síntoma de una política mexicana en crisis, donde el insulto gana más que la razón y la fuerza bruta más que el diálogo.

Necesitamos que nuestros representantes, todos, sin excepción, recuerden que su trabajo es servir, no protagonizar escándalos. Que debatan con altura, que respeten la investidura y, sobre todo, que respeten a la gente que confió en ellos.

Hay que decir ya basta. Basta de shows baratos y violencia absurda. Pónganse a trabajar de verdad. Porque mientras ellos se agarran a golpes, nuestra realidad como país sigue esperando soluciones.