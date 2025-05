Lupita tenía un novio que fue asesinado en la esquina de su casa, mientras estaba sentado platicando con otros de sus amigos, a los que hirieron. De ese ataque resultaron 8 muertos y 5 heridos de gravedad; el hecho dejó una ansiedad diabólica en sus familias, incluida obviamente Lupita.

En todo México esas historias son tan comúnes que nadie lo quiere reconocer, al grado de que familias completas, desde niños hasta ancianos, viven con trastorno de ansiedad, por lo que es necesario atender sus síntomas, causas y estrategias de manejo.

Con la pandemia de los asesinatos en México, la falta de justicia y el COVID-19, los problemas de salud mental como la ansiedad tienen un costo catastrófico para muchas familias, acompañado de la insolencia de las autoridades, que sólo buscan robarse el presupuesto, pero que a la fecha no tiene respuestas adecuadas a la realidad de cientos de miles de personas.

La principal creencia es que por andar en las drogas los mataron; ¿ese criterio es suficiente? ¿entonces porque no han matado a los drogadictos con dinero, o drogadictos hijos de políticos? Me parece que esa creencia es tan bastarda como la realidad de la violencia en el país.

¿Cuáles son los síntomas más comunes del trastorno de ansiedad?

Un síntoma social de la ansiedad es que se padece más por mujeres que por hombres, lo que habla de los abusos cognitivos con los que son educadas para resolver problemas, y que les lleva a tener problemas gastrointestinales hasta “tragarse sus problemas”.

Otro síntoma social de la ansiedad son las crecientes peleas callejeras, el morbo excesivo de los adultos, los perros maltratados y las calles gobernadas por delincuentes, mientras que las personas de bien se encuentran imposibilitadas de hacer lo que quieren hacer en el día y en la noche; la calle ya es de la delincuencia y de la policía, que muchas veces son los mismos.

¿Cómo puedo identificar a la ansiedad en mi vida diaria?

Las personas que tienen ansiedad pueden sentir mucho miedo o tener la sensación o una preocupación excesivos ante una situación específica donde no encuentran un objeto de manera consciente (como por ejemplo una crisis de angustia o una situación social como la de nuestro caso de hoy) o, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, ante una amplia gama de situaciones cotidianas, con síntomas que van desde la inquietud, dificultad para relajarse, irritabilidad, fátiga, problemas de concentración, hasta alteraciones en el sueño y el estado de ánimo, por lo que ir al psicólogo es urgente.

Por lo general, las personas padecen los síntomas de la ansiedad durante un período prolongado, al menos 6 meses, y tienden a evitar las situaciones que les generan ansiedad, afectando su economía, a su familia y su vida íntima.

¿Qué técnicas y herramientas prácticas puedo usar para controlar los ataques de ansiedad?

La principal herramienta para atender la ansiedad es enfrentar las causas de la ansiedad, dejar de andar con malas personas (porque las hay y son muchas), y por supuesto, visitar a un psicólogo sensible y capacitado, que cuente con cédula profesional, título y experiencia demostrable para atender estos problemas. Un médico no es un psicólogo, ni un maestro ni un chaman, por lo que es importante dejar a los fraudelentos que no saben de estos temas.

Hablar con alguien más de tu problema ayuda, pero siempre hay que buscar la atención profesional, buscando generar redes de apoyo donde podamos avanzar de manera decidida, con ejercicio, alimentación saludable y cambios de estilo de vida radicales.

La aceptación del problema es fundamental, si no reconoces que tienes ansiedad o los síntomas que te he compartido, no vas a llegar a ningun lado, y las pérdidas seguirán sumándose por la necedad de no ver la realidad.

Es importante saber que no existe una sola terapia para la ansiedad, y lo que hay que saber es cuáles son cientificas y que no engañan: neuropsicología, psicoanálisis, cognitivo conductual, gestalt, son las principales que recomendamos. Las demás no tienen mucho que ofrecer y te van a tomar el pelo.

Afortunadamente Lupita se encuentra actualmente en terapia, que no significa que sea un proceso fácil, pero sí muy necesario y que sin duda la ayudará a salir adelante.

Causas y azares…

Dinamarca no llegó, y los servicios de salud se encuentran secuestrados por los mismos corruptos de siempre, caja chica de intereses y mentes pobres que, como perros con hambre, siguen saqueando la salud y la vida de las familias.

En lo personal me parece una idea improvisada votar por juzgadores, pero ya con el tema encima, hay que salir a votar para evitar que la escoria de la política y el crimen sigan dominando nuestras vidas, hasta que por fin logremos salir en paz.

Hasta la próxima, que somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.

