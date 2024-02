De manera anónima, integrante de un partido en Jalisco, responde a preguntas sobre cómo interviene el crimen organizado en los procesos electorales. Sus respuestas valen también para otros estados.

1) ¿El narcotráfico tiene una influencia en las elecciones? Al cien por ciento, en el momento de elegir candidatos, en el momento de registros; en el momento de la jornada electoral y ya en el tiempo de gobierno. Están completamente inmiscuidos en muchas regiones de Jalisco.

2) ¿Cómo presionan a los candidatos? De muchas maneras, por ejemplo, en la elección pasada nos retuvieron candidatos. El crimen en un punto ponía un retén, sabiendo que los candidatos venían a entregar sus papeles para el registro. No los dejaban pasar, para que impedírselos.

Otra manera es que hablan con los familiares, esposos y padres. Y así obligan a que mujeres de esa familia, que tienen posibilidades, decida no participar. En la pasada elección en el municipio de Jilotlán, solo se permitió que Morena y el MC registraran candidato. La candidata del MC a la semana renunció. Al no conformarse el ayuntamiento se nombró a un consejo ciudadano, pero cuando se dieron cuenta, llegaron y los obligaron a renunciar.

3) ¿Esta presión se hace únicamente sobre mujeres o también sobre hombres y se hace solamente para alcaldes o también para otros cargos? Se hacen en ambos, pero se recrudecen más con las mujeres. Esto con la necesidad de lograr el 50 y 50. Hace tres años hubo un caso paradigmático, al presidente municipal de Tecalitlán lo mataron. Al año de su muerte el pueblo quiso hacerle un homenaje con una misa, y mataron al hermano que la organizó.

4) ¿Cómo se presiona a los candidatos? Retienen a sus familiares y no los sueltan hasta que no pase el tiempo de registro. Hace tres años en el mismo Tecalitlán llegaron a la casa de campaña y a todos les quitaron los papeles de registro.

5) ¿Esto lo hacen con el objetivo de ellos registrar a otra persona? Exacto, de meter a su candidato y asegurar que su candidato sea el que gane por el partido con el que tienen el acuerdo.

6) ¿Lo hacen con diversos partidos? Sí, dependiendo de cada municipio.

7) ¿Durante la campaña se puede transitar por el estado? No. A mí me han llegado a parar, pero nunca me han hecho nada. Te paran en sus retenes y te preguntan a dónde vas, quién eres y tienes que identificarte. Cuando te ven ya la propaganda te preguntan a qué municipio vas, con qué persona vas. No se puede transitar con libertad.

8) Una vez que triunfa un candidato, ¿qué relación tiene con los grupos delincuenciales? Lo que les interesa es la parte de administrativa. Empezaron por querer nombrar al de la seguridad pública, pero ahora ya no les interesa solo ese. Te ponen al tesorero y al de obras públicas. Así ellos dicen quiénes van a ser las constructoras que hagan las obras, cuál va a ser el precio, cuándo las van a hacer y dónde se van a hacer.

9) ¿Por qué los alcaldes o alcaldesas no denuncian eso? Sí denuncian, pero cuando vienen aquí los grupos de seguridad, también vienen ellos y el jefe de plaza luego les dice, supe que estuviste platicando de mi persona en la mesa de seguridad. Nadie, entonces, quiere estar en esas mesas. El problema en Jalisco, es que todo mundo sabemos del problema, todas las autoridades lo saben.

