Como sucede cada año en esta época, Feliz Navidad y Prospero Año, para todos (as) aquellos aficionados (as) que nos hagan el gran favor de leernos.

Después de este lead y en esta tarde apacible de Noche Buena, a través de Alexa, Javier Solís, interpreta de Lara... Hay, otro año más sin tí, el tiempo pasó quien lo creyera... y viene a colación porque ha pasao otro año de que está cerrada, por una estupidez leguleya, la plaza más grande y cómoda der mundo, la plaza México y ¡olé!.

Ahora no estamos tristes en domingo, porque coincidió con la cena navideña y es una noche de paz y armonía con la familia. Husmeando los diferentes portales taurinos de aquí y de allá, nos encontramos un dato curioso el cual ignorábamos o simplemente no lo recordábamos, por esas cosas tan absurdas de la vida, por no decir que de la vejez.

EL dato nos fue interesante porque efemeridísticamente, nos recordó que la primera corrida goyesca en la Real Maestranza de Caballería de Ronda, la plaza de piedra, la de los toreros machos, según el poeta, se dio, precisamente, el 16 de septiembre (mes patrio en México) de 1954.

El cartel lo integraron, según lo que leímos, Antonio Bienvenida, Cayetano Ordoñez "Er Niño de la Palma y el Emperador sudamericano, César Rincón; los toros fueron de 6 ganaderías 6 que concursaron, sin decir la efeméride, cómo estuvo la tarde, quien triunfó de los toreros y de las ganaderías.

De último momento nos enteramos de que los empresarios de la plaza México, quieren dar una corrida en el próximo enero si la ley se los permite ¿les alcanzará el tiempo? sinceramente creemos que no, quizá er 5 de Febrero; hay que darle tiempo al tiempo y si se dan los festejos, que bueno para toda la gente que vive, ha vivido y seguirá viviendo, de los dineros del toro. Vale.