Carteles listos

Luciana, la preciosa nieta más pequeña de la familia, en la comida de año nuevo nos preguntó: ¿Abuelo, cuáles son tus propósitos para este año? a lo que inmediatamente le contestamos: Sobrevivir mi pequeña, sobrevivir. Si estamos mal, discúlpesenos.

La calefacción zumba porque este domingo es frio y aún nos falta mucho invierno con lluvia, viento, nieve y temperaturas gélidas. Sea por el amor de Dios, porque no hay para dónde hacernos.

Donde las cosas ya marchan bien en pleno invierno, es en "Spain", pues aunque apenas estamos en el mes de enero, el mundillo taurino ya está en movimiento y ya están listas las fechas para todas las ferias españolas de este 2024, mientras que en la plaza México, el suspenso al estilo Alfred Hitchcock, sigue latente.

Faltan aún los carteles de tales ferias, pero con toda seguridad, ya se están elaborando porque la cuaresma ya está aquí, "believe it or not" y de un momento a otro le darán la sorpresa a la conocedora afición española y aquí. aunque no queramos, nos surge la pregunta anual:

¿Cuántos toreros mexicanos se acartelarán en las plaza más importantes de España: Madrid, Sevilla, Valencia, por citar sólo tres

al ser la flor y nata ferial, que es donde se quiere ver a los toreros aztecas y no solamente en las plazas de segunda o de tercera categoría, como viene sucediendo desde muchísimo tiempo.

Creemos que la reciprocidad también debe dejarse ver en los empresarios y toreros de la tierra de Chabela y Nando, o todavía hacen realidad la estúpida sentencia del "Señorito Loco" Luis Mazaaqntini: De esta tierra de salvajes no quiero ni el polvo. Vale.