Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. Tácito, político romano.

De lleno al tema semanal, pues la jefa estatal del PAN, dio a conocer, la nota no dice a quien, que reforzó la denuncia contra una senadora chihuahuense de morena, porque ésta sigue usando, no obstante la llamada de atención de Claudia, ambulancias y recursos de origen desconocido, para promocionar su propia imagen, pues la joven senadora, quiere ser gobernadora del estado de las libres orejeras y los pinos de Majalca.

Buen relajo se trae la guapetona legisladora con la proyección de su imagen, para llegar al poder estatal, porque sabe que está bien apoyada por un tabasqueño, "hermano" de... UYSQ y tal pareciera que la llamada de atención de la Doctora, a través de la presidenta de morena, le entró por una oreja y le salió por la otra.

La senadora es ambiciosa y piensa en su futuro político, más que en la sociedad chihuahuense o el puenlo "bueno y sabio", por eso sigue con su show de precampaña, porque no hay peor lucha que la que no se hace y como en el horizonte político mexicano, no hay una oposición real, aunque el Estado de chihuahua, siga siendo gobernador por el albiazul y será difícil sacarlo del palacio estatal.

La precampaña de la legisladora senatorial, seguirá viento en popa, porque dinero lo hay porque lo hay, lo que menos importa es de dónde venga, pues al final, si logra ser gobernadora, pagará con creces, en tiempo y forma, todas las facturas políticas, porque en este mundo traidor, todo es un toma y daca y en este "Cuerno de la Abundancia", todo faltará, menos el dinero para campañas políticas, comprar conciencias a través de los programas sociales y obtener, vía el voto, el poder estatal.

Antes de cortarle a estos renglones, una pregunta: ¿saben ustedes qué es un candidato (a) electoral?. Es una persona que obtiene dinero de los ricos y votos de los pobres, con la promesa de proteger a unos de lo otros. Así lo leímos. Vale.

P.D.- Lectoras (es), no dejen de ir a votar el próximo 1ro. de junio, después no se quejen. Vale.