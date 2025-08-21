En Juárez, como en muchas ciudades, la escuela no es solo un lugar para aprender matemáticas o historia; es un espacio donde los niños, niñas y adolescentes deberían sentirse seguros. Sin embargo, la violencia dentro y fuera de las aulas sigue siendo un problema. Por eso, consideramos importante anotar en la Libreta Personal que la Comisión de Educación del Congreso del Estado haya aprobado las propuestas de reforma a la ley para que las escuelas estén más atentas cuando existen este tipo de casos.

Haciendo reflexión, pocas veces nos detenemos a mirar lo que ocurre en las aulas más allá del aprendizaje formal. La violencia escolar y familiar sigue siendo un reto para los estudiantes; un problema que no se resuelve solo con buenos maestros o con infraestructura moderna, sino con estrategias que realmente transformen la forma en que se viven los espacios educativos.

Los diputados en Chihuahua discutieron en esta semana una serie de cambios incluyendo la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar que las escuelas tengan herramientas para prevenir la violencia y actuar ante situaciones de riesgo. Se trata de medidas que buscan que la escuela deje de ser un lugar donde los problemas solo se notan cuando ya es demasiado tarde.

Una de las reformas establece mecanismos para atender casos de violencia familiar detectados dentro de las escuelas. Esto es relevante porque muchas veces los conflictos que ocurren en casa terminan afectando el desempeño y el bienestar emocional de los estudiantes. Poder identificarlos a tiempo y ofrecer acompañamiento psicológico puede hacer la diferencia entre que un niño sufra en silencio o reciba apoyo.

La propuesta también incluye fortalecer la enseñanza de valores, buscando que los estudiantes aprendan a convivir respetando al otro y evitando la normalización de conductas violentas o la glorificación del crimen, un tema delicado en nuestra ciudad.

Además de estas reformas, también se discutieron cambios para fortalecer la estructura interna de los organismos descentralizados del sector educativo. Esto no suena tan emocionante, pero en la práctica puede mejorar la supervisión y seguimiento de programas escolares.

Justo antes de que arranque el nuevo ciclo escolar, estas discusiones toman más sentido. Cada año miles de chicos regresan a las aulas, y no basta con tener libros y pizarras listas. Antes del primer timbre, maestros y personal reciben capacitaciones para detectar señales de violencia, acoso o situaciones que pongan en riesgo a los estudiantes. La idea es que la prevención no llegue tarde, sino que esté activa desde el primer día, creando espacios más seguros y preparados para actuar cuando se necesite.

Viendo el panorama desde Juárez, es evidente que estas reformas y medidas no resolverán todos los problemas de la noche a la mañana. La ciudad enfrenta retos todavía más complejos en materia de violencia y seguridad, y eso se refleja también en la vida escolar. Sin embargo, establecer protocolos, fortalecer la supervisión de los organismos educativos y capacitar al personal antes del inicio del ciclo escolar son pasos que pueden ayudar a mejorar la experiencia de los jóvenes.

Y no solo se trata de reglas y protocolos. Enseñar valores a los chicos, aprender a respetar, convivir sin violencia y cuestionar conductas dañinas, también es parte de la prevención, es darle herramientas a los jóvenes para que puedan manejar situaciones difíciles y coexistir en un entorno más sano.

Las escuelas son espacios donde se aprenden letras y números, sí, pero también donde se construye convivencia, un lugar donde muchos descubren amistades, sueños… y a veces, problemas que no deberían cargar.