Cuando nos encontramos en búsqueda de un psicólogo no siempre tenemos muchas opciones: ¿Mi familiar que es psicólogo me puede atender con un buen descuento? ¿llamo al primero que se me aparezca en internet? Son dudas que tienen las personas cuando buscan atención.

¿Te encuentras buscando ayuda? Encuentra al mejor psicólogo cerca de ti, con la mejor orientación profesional, que responda de manera científica tus dudas. Siempre hay que entender que buscar ayuda es un acto de personas inteligentes que saben que sus situaciones les han rebasado, y que pedir ayuda está bueno.

¿Cuáles son los factores a considerar al buscar un psicólogo cerca de ti, ya sea para sesiones presenciales u online?

Lo primero que debes saber es que un familiar, un compañero de trabajo o un trabajador de tu organización no pueden atenderte. Sus lazos consanguíneos o políticos pueden poner en riesgo tu estabilidad y la confidencialidad de tu proceso psicológico.

Las sesiones deben de ser con un costo, tan bajo que te permita pagarlo, pero no tan caro que sea un abuso.

Algunas Red Flags que debes de considerar son:

Cuando te ofrecen terapia gratis.

Si es terapia en una “casa de campaña” de un político o en una iglesia.

Si te dan terapia practicantes te estás exponiendo a ser un conejillo de indias, sin más consecuencia de que salgas tan mal como con la IA (inteligencia artificial).

La IA no es, ni fue ni será mejor psicóloga que cualquier persona humana. Sus limitaciones se dan con sus errores, muchos de ellos garrafales.

Los psicólogos que aparecen como “promocionado” en google o en redes sociales, muchas veces son inútiles para atender problemas graves.

Algunas personas locas se hacen pasar por psicólogos, poniendo en riesgo la vida de las personas al grado de que se suicidan por malos tratamientos. Esos pseudopsicólogos no atienden de manera adecuada los sensibles problemas con los que nos buscan las personas a los psicólogos que somos serios y profesionales.

En el caso de un psicólogo presencial siempre búscalo cerca de tu domicilio para que tengas acceso a tus citas. Consulta su experiencia, formación profesional y diplomas profesionales que tiene, para que no termines con un farsante, que hay muchos en psicología y psiquiatría.

Para una terapia virtual, se facilita porque puedes estar en Estados Unidos y el psicólogo en México, donde te va a salir un 70% más económico y con la misma calidad profesional. Esta modalidad de terapia es muy buena, y una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, es su accesibilidad para entender el uso de la tecnología para todas las edades.

¿Cómo puedes asegurarte de elegir al profesional adecuado para tus necesidades emocionales, independientemente de la modalidad de atención?

Son diversos los pasos que tienes que seguir para contar con un buen psicólogo que te ayude y sea adecuado para tu proceso:

Tienes que realizar la tarea de investigar la experiencia profesional del psicólogo (que se requiere mínimo de 3 años como terapeuta, comprobable) con una especialización en un área de la psicología, también demostrable.

Siempre, pero siempre, tienes que verificar sus credenciales y referencias, hemos encontrado a cientos de charlatanes que todos los días se hacen pasar por psicólogos, pero falsifican documentos, engañan a la gente sin escrúpulos anunciando que pueden atenderlos, pero no tienen la capacidad, poniendo la vida de las personas en riesgo.

Una vez que tienes el paso anterior, es importante que realices una evaluación, considerando su enfoque terapéutico y compatibilidad con tu personalidad. Esto último es particularmente importante. Si te da “buena espina”, allí es una buena elección. Te tienes que retar a ti misma para buscar respuestas orientadas, y darte tanta confianza que te sientas segura.

Siempre es importante establecer expectativas claras sobre el proceso terapéutico, duración, costo y fomentar una buena comunicación con el psicólogo, buscando que sea un proceso que ayude y que no genere más problemas de los que ya tienes.

