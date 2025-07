Los pájaros que nacen en jaula, creen que volar es una enfermedad. Alejandro Jodorowsky, escritor chileno-francés.

SAN BUENAVENTURA, CHIH.- Después de dos semanas de estar encerrado a cal y canto, por fin nos sacaron a que nos diera el aire y nos fuimos a la feria de San Buenaventura, Chih.; si bien no hubo "vino, mujeres y cando", sí hubo, caballos, gallos y canto y desde luego, en familia, la carne asada, guacamole, elotes, tortillas de harina, etc., etc., etc., ¡ah! y chelas; ya nos relajamos, pero nos faltan otras dos semanas de encerrona, a ver cómo nos va.

Relajados pues, al tema ya que como país sumamente subdesarrollado, México es la comidilla del mundo entero, dada la forma en que han actuado y actúan, el penúltimo y último " Jefes de Estado", o sea... UYSQ y la Doctora, elegidos, eso sí, democráticamente y que desean, con toda su alma, adueñarse del poder, hasta que el pueblo los aguante y como éste es "bueno y sabio", presumimos que la cosa va para largo y sentarán una autocracia o algo peor.

El pasado lro. de julio, antes de desayunar frugalmente, atónitos nos enteramos por los medios informativos electrónicos nacionales, que la Señora Presidenta con "A", se encontraba en el AIFA sido como AIFA sido, que en cristiano quiere decir Aeropuerto Internacional " "Felipe Angeles", militar mexicano que cursó el arma de artillería y no la carrera de piloto aviador, pero así se las gastó, entre otras cosas, el hombre de Tabasco, que sigue con el mando.

La Jefa del Ejecutivo Federal, dijeron los reporteros, se encontraba en el AIFA felíz, felíz, felíz y que era tanta su felicidad, que al parecer, hasta una lágrima furtiva rodó por su mejilla, siendo la razón de ello, el que por fin llegaba al aeropuerto, el primer avión de Mexicana de Aviación (faltan otros); otra vez: por fin, México tenía una aerolínea del pueblo y para el pueblo, otro fracaso económico, opinamos nosotros, pero había qué complacer, no al pueblo, sino a quien sigue mandando, hasta ahorita, en este sexenio.

En cada nuevo avión que llegue al AIFA, ¿adoptará la misma postura la Doctora?, esperemos que ya no y que ya se haya repuesto de la emoción.

Ojalá las nuevas generaciones, cuando menos aprendan a volar en avión, pero en Mexicana de Aviación, la línea del Bienestar, donde les ofrecerán desde luego y a precio módico, entre otros chuchulucos, chocolate del bienestar en diferentes presentaciones (Andy presidente) y no vayan a creer que se van a enfermar porque vuelan, si acaso, por el chocolate que les vendan.

Mario Moreno "Cantinflas!", simplemente hubiera dicho "A volar joven". Vale.