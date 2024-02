YouTube está tomado por conservadores: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió el lunes contra la plataforma YouTube por retirar la conferencia mañanera en la que mostró el número de teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times, quien le envió un cuestionario para que aclarara supuestas relaciones de sus hijos y colaboradores con el narcotráfico.

López Obrador dijo que hay un trasfondo político en la decisión de retirar el video: “No es un asunto solo técnico, es un asunto político, porque ni modo que esta norma no se le aplique a nuestros adversarios si me mientan la madre si se meten con mi familia si me calumnian”.

“Parece que la empresa —así como sucedía con Twitter— estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador”, añadió el mandatario.

El presidente además justificó la difusión del teléfono de la periodista porque es un número institucional, no personal.

“La compañera periodista está haciendo un trabajo público. El periodismo es una actividad pública, como la política y todos tenemos que actuar con transparencia”, insistió el mandatario.