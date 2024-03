Xóchitl llama ‘cobarde’ a AMLO y le exige protección a candidatos

Ciudad de México.- Al lamentar el asesinato de 44 personas aspirantes a algún puesto de elección popular en México, la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz (coalición Fuerza y Corazón por México) exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se brinde seguridad a quienes participan en el proceso electoral.

“Presidente, no puede usted seguir negando la realidad, enfrente con valor su responsabilidad, no sea cobarde, su obligación es darle paz a las regiones se México que hoy están controladas por la delincuencia organizada, no cierre los ojos presidente, la realidad le toca a la puerta todos los días y usted se niega”, reclamó la representante del PAN-PRI-PRD.

La aspirante lamentó el asesinato de las 44 personas y señaló que el gobierno federal ha fallado en garantizar la vida y seguridad de las personas.

“Hoy México ha rebasado todos los límites de violencia. Los que nos atrevemos a participar en las contiendas electorales, muchos de ellos lo hacen arriesgando su vida, y también hay que decirlo claramente, hoy la democracia mexicana está en riesgo, porque los mexicanos no tienen libertad para decidir su voto”, añadió.