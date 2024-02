Volverá a pedir Canadá visa a mexicanos

Ciudad de México.- El gobierno canadiense restablecerá requisitos de visa para mexicanos para frenar el flujo de solicitantes de asilo, informó la Canadian Broadcasting Corp (CBC), citando a quien identificó como un funcionario de alto nivel.

Las nuevas reglas entrarán en vigor el jueves a las 11:30 de la noche, hora del este canadiense.

De acuerdo con la publicación, el primer ministro de Quebec, François Legault, ha estado pidiendo al gobierno federal que haga más para frenar la afluencia de solicitantes de asilo a su provincia. La semana pasada, dijo que Ottawa debería restablecer el requisito de visa para los viajeros mexicanos.

En enero, el gobierno de la provincia de Quebec declaró que la falta de visa para viajeros mexicanos hacía que llegaran más refugiados en avión, y se quejó de que los servicios sociales no se daban abasto para atenderlos.

Más de 25 mil mexicanos solicitaron asilo en Canadá el año pasado, lo que convierte a México en la principal fuente de solicitudes de asilo, según estadísticas de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá . El número de reclamaciones atrasadas de México presentadas actualmente ante la junta asciende a más de 28 mil.

El medio agregó que Estados Unidos también ha estado pidiendo a Ottawa que restablezca el requisito de visa para frenar un fuerte aumento de los cruces ilegales desde Canadá a su territorio.

Los mexicanos actualmente no necesitan una visa para viajar a Canadá, pero sí deben obtener visas para ingresar a los Estados Unidos.

Los funcionarios fronterizos estadunidenses aseguran que algunos ciudadanos mexicanos están usando la regla sin visa de Canadá para volar al país y luego cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Estados.

Se espera que el nuevo requisito de visa afecte a aproximadamente el 40 por ciento de todos los viajeros mexicanos a Canadá, dijo una fuente gubernamental a Radio-Canadá.

El gobierno del primer ministro Stephen Harper impuso un requisito de visa a México en 2009 para frenar el flujo de solicitudes de asilo. El gobierno de Trudeau lo relajó en 2016 .

Lamenta AMLO medidas migratoria unilaterales

Ante la información de que Canadá reimpondrá la visa a los mexicanos que busquen visitar ese país como medida para frenar el aumento del flujo de solicitantes de asilo, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez difundió un video en sus redes sociales en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobierno de Justin Trudeau imponga medidas migratorias unilaterales.

AMLO reveló que se negocia con Ottawa para que México controle los flujos migratorios de Canadá. “Y ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México; lo lamentamos mucho. Se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo, que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho".

Hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno del primer ministro Trudeau, pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora precisamente, que son las elecciones en México. Es lo mismo del acero ahora, qué casualidad”, afirmó López Obrador.

Finalemente dijo que no asistiría a la próxima Cumbre de líderes de América del Norte, que se llevará a cabo en Canadá, si siente que Canadá y Estados Unidos no están tratando a su país de manera justa. "Si no hay un trato respetuoso, no iré", advirtió.