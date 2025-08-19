Vinculan a proceso a Lord Pádel, familia y socio por agredir a entrenador

Ciudad de México.- Una jueza de control del Estado de México determinó la vinculación a proceso de Alejandro Germán “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, acusados de tentativa de homicidio contra un entrenador durante un torneo de pádel en Atizapán.

El caso, que se viralizó en redes sociales por un video que muestra la agresión, derivó en una denuncia formal por parte de la víctima, identificada como Israel “N”. La jueza otorgó cuatro meses para la investigación complementaria.

Alejandro y su socio Othon no se presentaron a la audiencia, amparados para enfrentar el proceso en libertad. En cambio, Karla y su hijo fueron ingresados al penal de Barrientos bajo prisión preventiva. Durante la audiencia, el joven —apodado en redes como “Lord Pádel Jr.”— rompió en llanto al saber que el amparo no lo protegía.

La defensa argumenta que Karla intentó detener la agresión, mientras que la Fiscalía sostiene que hay elementos suficientes para llevar el caso a juicio. El proceso continúa bajo seguimiento judicial y mediático.