Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. por delincuencia organizada

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por un juez federal bajo la acusación de delincuencia organizada, aunque enfrentará el procedimiento en libertad.

La resolución estuvo a cargo del juez de distrito Enrique Hernández Miranda, quien además impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país. La audiencia comenzó a las 17:00 horas, y la Fiscalía solicitó un plazo complementario para continuar con la investigación. La próxima sesión fue programada para el 24 de noviembre.

El abogado del pugilista, Rubén Fernando Benítez, detalló que en las próximas horas su cliente abandonará el Cefereso de Hermosillo, donde permanece recluido.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Chávez Jr. estaría involucrado en la supuesta fabricación artesanal de partes de armamento en Sinaloa, las cuales posteriormente se comercializarían.

“Consideramos que no existen elementos suficientes para la vinculación ni para mantener la investigación, pero entendemos que esta etapa sirve precisamente para definirlo”, señaló el defensor.