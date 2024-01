Vinculan a conductora que atropelló a aficionados de Rayados en el TSM

Ciudad de México.– La conductora acusada de atropellar a un grupo de aficionados de Rayados de Monterrey fue vinculada a proceso por homicidio doloso y lesiones.

Jennifer N. también enfrenta una acusación por causar daños a las instalaciones del complejo TSM en Torreón, Coahuila, lugar donde ocurrió el atropelló la semana pasada.

El juez que lleva el caso mantuvo la medida cautelar para la mujer: prisión preventiva en el Cereso Femenil de San Pedro y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

La audiencia inició con retraso porque la acusada no estaba en el Centro de Justicia Penal de Torreón, por lo que el juez puso una multa de 10 UMAS a la directora del Cereso Femenil por incumplimiento. La sesión se pospuso hasta las 11:00 y la acusada aún no estaba en el lugar, por lo que la sanción incrementó a 500 UMAS.

Al término de la audiencia, el juez decidió vincular a proceso a la mujer por el delito de homicidio doloso cometido con alevosía y ventaja, lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, lesiones leves y daños por 8 mil 500 pesos a la infraestructura del TSM.

La defensa argumentó que no hubo alevosía y ventaja por parte de la conductora, pues perdió el control de la camioneta al internar retornarse en una vía.

El juez también admitió que hubo una riña entre aficionados de Rayados y Santos al final del partido y la mujer no comprobó que no estaba alcoholizada y que no viajaba a exceso de velocidad.