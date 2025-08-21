Vidulfo Rosales deja de ser abogado de familiares de normalistas de Ayotzinapa

Ciudad de México.- El abogado Vidulfo Rosales renunció como representante legal de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, según fuentes, para integrarse como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, Rosales se desempeñó como abogado de las familias y también trabajó durante 24 años en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. En una carta enviada a organizaciones sociales, el jurista anunció su retiro de la primera línea de la lucha social, asegurando que seguirá defendiendo los derechos humanos desde otras trincheras.

“Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos. Desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no sean tratados como personas de segunda”, expresó.

Rosales enfatizó su compromiso con los pueblos indígenas y con quienes luchan por mejores condiciones de vida, destacando su origen en la Montaña de Guerrero y la experiencia de vivir “a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación”.

El abogado aseguró que, fiel a sus principios, continuará con su proyecto de vida en la etapa que viene y en el lugar que las circunstancias lo coloquen, agradeciendo las enseñanzas recibidas y reafirmando su compromiso con la justicia y los derechos humanos.