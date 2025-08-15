Video: Vendedora agrede a guardia de seguridad frente al IMSS

Quintana Roo.- Una violenta agresión se registró el 12 de agosto en las inmediaciones del Hospital IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, cuando una vendedora ambulante de cubrebocas atacó físicamente a una guardia de seguridad privada. El incidente, que quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales, ha generado indignación entre la ciudadanía y el personal del hospital, quienes exigen al Ayuntamiento local regular el comercio ambulante en la zona.

Según testigos, la agresora, quien forma parte de una familia que vende cubrebocas en el acceso principal del hospital, hostigaba a pacientes y visitantes, insistiendo en que compraran sus productos bajo la advertencia de que no podrían ingresar al nosocomio sin ellos. Ante las quejas de dos mujeres que acudieron a visitar a un familiar, una guardia de seguridad intervino para dialogar con la vendedora. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando la comerciante jaló el cabello de la guardia, intentó golpear su cabeza contra una pared y la arrojó al suelo.

A pesar de la presencia de la Policía Municipal, no se realizaron detenciones. Los agentes se limitaron a recomendar al personal de seguridad que evitara confrontaciones con los vendedores ambulantes, lo que ha generado críticas por la percepción de impunidad.

El personal del hospital y ciudadanos afectados han solicitado la intervención del Ayuntamiento de Playa del Carmen para regular el comercio informal en las afueras del IMSS-Bienestar, destacando problemas de hostigamiento, violencia e incluso denuncias sobre la insalubridad de los cubrebocas vendidos. Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial ni tomado medidas para abordar la situación.