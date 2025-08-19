Video: Se descarrila el Tren Maya en Izamal, Yucatán

Yucatán.- Este martes, un nuevo incidente sacudió al Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno mexicano, cuando un vagón se descarriló en las inmediaciones de la estación de Izamal, Yucatán.

De acuerdo con primeros reportes, el descarrilamiento tuvo lugar en el tramo que conecta esta localidad yucateca, conocida como la "Ciudad Amarilla".

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni daños materiales significativos.

El Tren Maya, inaugurado parcialmente en diciembre de 2023, ha enfrentado cuestionamientos por su impacto ambiental, la calidad de su construcción y la seguridad de sus operaciones.