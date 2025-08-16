Video: Se accidenta avioneta en aeropuerto de Cuernavaca

Morelos.- Una avioneta se accidentó este sábado mientras realizaba maniobras de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.

El Grupo Aeroportuario Marina dio a conocer que el incidente ocurrió aproximadamente a las 3:10 de la tarde cuando la aeronave Cessna 150, matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, aterrizaba sobre la pista 21.

No se registraron pérdidas humanas en este accidente, sin embargo, lo ocupantes de la aeronave resultaron con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados a un hosputal.

El Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones del accidente conforme a sus atribuciones legales y en colaboración con las autoridades.