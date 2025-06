Video: Juego mecánico 'El Martillo' se desploma en Nuevo León,

Usuarios de redes sociales reportaron, la noche del pasado sábado 14 de junio, un fuerte accidente ocurrido en inmediaciones de la Expo Feria El Carmen, esto en el municipio de El Carmen, Nuevo León. Según las denuncias, los hechos habrían ocurrido en una atracción conocida como "El Martillo", la cual se desplomó con varias personas a bordo, mismas que resultaron lesionadas tras este fuerte percance.

Pese a que, hasta ahora, Protección Civil no se ha pronunciado sobre estos hechos, las denuncias que circulan en redes sociales sugieren que podrían haber hasta 8 personas heridas, de las cuales la mayoría serían menores de edad. No obstante, se trata de información extraoficial, puesto que las autoridades no han emitido un comunicado sobre este accidente. Se espera que en las próximas horas salga a la luz más información.

Asistentes de la Feria documentaron, con fotos y videos, los momentos posteriores al accidente. En las grabaciones se puede ver al personal de la atracción atendiendo a las personas lesionadas, en medio de llanto y gritos. De igual manera, se alcanza a oír las sirenas de los equipos de emergencia, los cuales acudieron para trasladar a los heridos al hospital y comenzar con las primeras investigaciones.

Testigos graban el accidente

Cabe mencionar que el momento exacto del accidente no fue grabado, únicamente se dieron a conocer las imágenes posteriores al accidente, por lo que no se sabe qué fue lo que ocurrió. Los reportes sugieren que el juego colapsó desde las alturas, por lo que decenas de personas sufrieron golpes y lesiones. En una de las grabaciones se puede ver a una mujer recostada sobre el juego mientras recibe asistencia médica ante la severidad de sus lesiones.

El hecho ha causado un fuerte debate en redes sociales, pues, mientras la feria fue suspendida y la atracción quedó clausurada, decenas de internautas han intercambiado su opinión sobre el siniestro, recalcado la importancia de contar con medidas de seguridad en este tipo de eventos y hacer las pruebas necesarias previo a que las personas suban a estas estructuras, las cuales suelen ser inestables si no se les da el mantenimiento adecuado.

¿Qué se sabe sobre el accidente en Expo Feria El Carmen?

"Por eso no me subo a juegos mecánicos, me da muchísima desconfianza que no estén en buenas condiciones. Nunca faltan los accidentes"; "no entiendo como gente iría a un juego mecánico donde se instaló hace unos días"; "no es posible que sigan pasando este tipo de accidentes, donde están las personas que deben revisar los juegos mecánicos antes de instalar"; "que miedo subir a esos juegos que quitan y ponen", son algunos de los comentarios en redes sociales.

El juego mecánico de "El Martillo" consiste en una torre de caída libre, cuya altura puede variar, pero se centra en llevar a las personas a la cima para luego experimentar una caída libre. Hasta ahora, se desconoce si el accidente se ocasionó por una falla mecánica, o si se trató de algún error humano por parte de los operadores.