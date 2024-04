Video: Gálvez detiene su paso para saludar a agentes de la GN

Ciudad de México.- En su gira por Chiapas, la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que de llegar a la presidencia uno de sus principales objetivos será garantizar el suministro de agua para las localidades y el campo.

Para lograrlo, dijo, se destinarán recursos para el mantenimiento de las redes hídricas y el tratamiento de aguas residuales, así como la reparación de fugas y el desarrollo de sistemas de captación.

“Van a tener a la presidenta del agua, me voy a convertir en la ‘Presidenta del agua’. (…) No hay agua, en Tonalá hay un problema grave de agua porque no le hemos dado mantenimiento a las redes, porque necesitamos mayores fuentes de abastecimiento, necesitamos tratar el 100% del agua en Tonalá”, declaró la representante del PRI-PAN-PRD.

Además, en su gira por el estado del sureste, la candidata se detuvo en un retén de la Guardia Nacional para saludar a los agentes.

El hecho ocurrió en el trayecto de Huixtla a Tonalá, sobre la carretera Tapachula-Juchitán de Zaragoza.