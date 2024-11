Video: Diputado Ricardo Monreal se disculpa por viajar en helicóptero privado

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, diputado y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se disculpó mediante un video en sus redes sociales por el viaje que realizó en un helicóptero privado para trasladarse de un punto a otro en la Ciudad de México; aunque explicó que no se pagó con recursos públicos y que tampoco fue dentro de su horario laboral.

Monreal publicó su mensaje luego de la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara en su mañananera que los funcionarios públicos deben “ser un ejemplo para la sociedad” y que “no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Monreal ofreció una disculpa a las y los simpatizantes, militantes y mexicanos que se sintieron lastimados u ofendidos con el viaje en helicóptero y explicó que “hace unos días, al aceptar acompañar en un viaje a un amigo entrañable y a su familia en un transporte privado aéreo, pero sin uso de recursos públicos y sin alterar nuestro horario y responsabilidad en la sesión y el trabajo del Congreso, se han generado comentarios y opiniones distintos, sin embargo, una vez dada a conocer la situación la admití de inmediato”.

Además agregó que es algo que tratará de evitar: “intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizadas sólo en caso de emergencias o excepcionales, pueden causar alguna afectación a nuestro movimiento”, sostuvo.

Asimismo, señaló que no violó ninguna la ley, “pero por ser dirigentes debemos ser más cuidadosos y estar a la altura de las circunstancias”.

Ricardo Monreal y Pedro Haces utilizan helicóptero para transportarse desde la Cámara de Diputados; el pasado 12 de noviembre se difundió un video en el que se observa a Ricardo Monreal, acompañado de Pedro Haces, abordando un helicóptero en el deportivo Venustiano Carranza, a un costado de la Cámara de Diputados.

Al ser cuestionado al respecto, Monreal afirmó que desde que era gobernador de Zacatecas, entre 1998 y 2004, usa helicópteros para trasladarse cuando se trata de asuntos urgentes.

“Sí es cierto, yo desde que era gobernador, después de vez en cuando uso vehículos así, de tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias, no es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara”, expresó.

Por su parte, el diputado Pedro Haces, al ser cuestionado sobre el mismo tema, intentó evadir la pregunta haciendo referencia a un helicóptero que usaban miembros del PAN en Morelos.