Vamos bien y vamos a ir mejor: Sheinbaum en informe

Ciudad de México.- En su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum delineó los pilares de su administración; justicia social, soberanía nacional y transformación institucional.

Desde Palacio Nacional, ante gobernadores, legisladores y empresarios, la mandataria afirmó que “vamos bien y vamos a ir mejor”, al destacar los avances en reducción de pobreza, estabilidad económica y reformas estructurales.

Durante su mensaje, subrayó que más de 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza desde 2018, y que su gobierno ha aprobado 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes que, según dijo, “ponen fin al neoliberalismo”.

Reivindicó el legado de la Cuarta Transformación y aseguró que “la victoria no es de una sola persona, sino de una voluntad colectiva que resistió y soñó con un país justo”.

En materia económica, la presidenta destacó la resiliencia de México ante el nuevo escenario arancelario global impulsado por Donald Trump. Afirmó que el país mantiene estabilidad con un peso fuerte, crecimiento del PIB estimado en 1.2 por ciento y un récord de 36 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Llamó al empresariado a sumarse al “Plan México” y reconoció acuerdos como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

En el rubro educativo, anunció la eliminación del examen Comipems y la creación del bachillerato nacional, así como la Universidad Rosario Castellanos. También destacó el aumento salarial a maestros y la expansión de becas para estudiantes de secundaria.

Sobre seguridad, Sheinbaum reafirmó que “la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México” y adelantó que el 3 de septiembre se firmará un acuerdo de entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos. Mencionó avances en reducción de homicidios, feminicidios y robo de vehículos, y confió en que el nuevo Poder Judicial contribuirá a combatir la impunidad.

La presidenta cerró su mensaje con un llamado a la unidad nacional: “México es libre, independiente y soberano. Somos grandeza cultural y servidores del pueblo”. El informe a la ciudadanía será presentado el 1 de octubre en el Zócalo capitalino, al cumplirse un año de su mandato.