Vamos a recuperar la seguridad del país: Xóchitl Gálvez

Michoacán.– De gira por Uruapan, Michoacán, la precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que se resiste a dejar a las próximas generaciones un país con miedo, donde por la inseguridad, niños y jóvenes no puedan salir a la calle a jugar libremente.

En un comunicado la precandidata de “Fuerza y Corazón por México” aseguró que no es justo que regiones enteras del país estén amenazadas por las extorsiones del crimen organizado.

“Hay zonas donde gobierna la delincuencia con absoluta impunidad. Lo que vamos a hacer es recuperar el país. Yo me resisto a dejarles a estos jóvenes este país. Yo no quiero que estos jóvenes vivan con miedo el resto de su vida. No es justo para ellos. No es justo que los niños, que van para arriba, no puedan gozar de un país que gozamos nosotros todavía cuando éramos niños. Todavía vivimos cierta situación de seguridad que nos permitía estar en la calle, jugar y hoy eso quedó prohibido en muchos territorios del país”, expresó.

Exhortó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a bajarle a la violencia verbal desde Palacio Nacional y a los partidos políticos los convocó a lograr una contienda frontal, directa, democrática, pero a la buena, sin intimidar candidatos y sin amenazar a los ciudadanos.

Gálvez Ruiz pidió dejar atrás el odio y la división, que tanto daño le ha hecho al país durante este sexenio. “Hoy muchos candidatos se van a jugar la vida. Hay que ver que hay gente valiente que todavía quiere trabajar por su pueblo y ojalá los respalden, y ojalá los cuidemos”, enfatizó.