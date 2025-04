'Un niño hermoso': Amiga de Alejando se despide de él; lo comieron tiburones

Familiares y amigos de Alejandro Cortés, el estadounidense que presuntamente fue hallado sin vida en playas de Cancún, Quintana Roo, han utilizado las redes sociales para despedirse del joven. De acuerdo con las primeras investigaciones, el cuerpo del turista habría sido encontrado por bañistas, quienes posteriormente alertaron a las autoridades y recuperaron los restos, mismos que ya habían sido devorados por la fauna local.

En medio del fallecimiento de Alejandro se han revelado las emotivas palabras despedidas que sus amigos le han dedicado, donde se resalta la forma de ser que tenía el joven, así como el amor que sentían por él todos sus seres queridos. Tal es el caso de Darcy, una joven que le dedicó un tierno mensaje en Instagram al estadunidense fallecido, en el que resaltó que la noticia sobre su muerte fue una "sorpresa" para quienes lo querían.

"Realmente nos tomaste por sorpresa. Alejandro, eres un niño hermoso y hermoso. Te amo y te extraño mucho. He pasado los últimos días estudiando cómo estás en todas partes. La persona más talentosa y apasionada, no solo para ti, sino para la gente que te rodea. Fuiste el mejor en cada habilidad que pusiste tu corazón y lo sabías, lo cual me alegra mucho saber que sabías lo especial que eres. Tus gestos, risa, actitud, gusto musical, impulso artístico, la forma en que te sostienes- nunca ha habido y nunca habrá alguien como tú y todos nos aferraremos a eso para siempre", escribió Darcy en su mensaje para el joven.

Amigos de Alejandro se despiden del joven en redes sociales

La amiga de Alejandro también recordó al joven con cariño y aseveró que seguirá recordándolo en los detalles de la vida cotidiana. De igual manera, Darcy hizo una invitación a sus seguidores para que aprovechen el tiempo con sus seres queridos, pues resaltó que uno nunca sabe cuándo será la última oportunidad para abrazar a las personas que quieren.