Ultiman a mujer trans en Tepatitlán, Jalisco

Jalisco.- Joselinne Páez, una mujer trans, fue asesinada en Tepatitlán, Jalisco, en un acto que activistas han calificado como un transfeminicidio. La víctima murió el pasado 18 de agosto tras ser atacada días antes, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad LGBT+ y ha desatado indignación por la persistente violencia contra las personas trans en México.

La víctima fue golpeada el 10 de agosto en la calle 16 de Septiembre, a espaldas del Cerrito de La Cruz. Paramédicos trasladaron a Joselinne a un hospital en Tepatitlán, pero dada la gravedad de las lesiones que presentaban diferentes partes del cuerpo, fue trasladada a un hospital de Zapopan donde falleció el 16 de agosto.

De acuerdo con la Colectiva Disidente Lgbtepa+ y la Unión Diversa de Jalisco A.C., el ataque a Joselinne Páez fue motivado por su identidad de género, lo que lo convierte en un crimen de odio. Ambas organizaciones han exigido a la Fiscalía de Jalisco que investigue el caso con perspectiva de género y diversidad sexual, y que los responsables sean llevados ante la justicia. Asimismo, hicieron un llamado al gobierno municipal de Tepatitlán para garantizar la seguridad de las disidencias sexuales en la región.

Este crimen se suma a una ola de violencia contra mujeres trans en Jalisco, siendo el segundo transfeminicidio reportado en el estado en los últimos ocho días. El pasado 9 de agosto, Katia Daniela Medina, activista y directora del colectivo Zapotlán Diverso, fue asesinada en Ciudad Guzmán. Según datos de la organización Unión Diversa Jalisco, desde 2020 se han registrado al menos 10 asesinatos de mujeres trans en el estado, la mayoría de los cuales permanecen impunes.

La Colectiva Disidente Lgbtepa+ y la Colectiva Ciudadana Tepatitlense: Mujeres, Resistencia y Democracia emitieron un comunicado conjunto en el que recordaron otros casos recientes de violencia contra personas trans en México, como los asesinatos de Leonel en Puebla, Rosario “La Charis” en Sinaloa, Gegé en Ciudad de México y Alexia en Veracruz. Las organizaciones subrayaron la urgencia de tipificar el transfeminicidio en el código penal de Jalisco y de implementar medidas concretas, como protocolos de seguridad y capacitación con perspectiva de género para cuerpos policiales y fiscalías.

“Las acciones de memoria en torno a Joselinne deben motivar la organización y la lucha por justicia, dignidad y vida plena para todas las personas trans. ¡Ni una más! ¡Justicia para Joselinne! ¡Las vidas trans importan!”, concluyeron las activistas en su comunicado.