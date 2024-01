Tuvo Sheinbaum su primera derrota, cayó la 'fiscal carnal': Gálvez

Ciudad de México.– La precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz celebró la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, y consideró que esa fue la primera derrota para su oponente Claudia Sheinbaum Pardo.

Gálvez Ruiz señaló que Godoy no ha dado resultados en el combate al crimen ni en la búsqueda justicia para las víctimas, por lo que consideró que fue acertada la decisión de no ratificar a la funcionaria que llegó en la administración de Sheinbaum.

“Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado a los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer (ratificarse) amenazando: detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar al PRI y no lo lograron porque estuvieron las agallas de votar”, expresó la precandidata opositora.