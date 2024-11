Trump plantea 'el tema de la frontera', en su primera conversación con Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el viernes que en su primera conversación con Donald Trump, celebrada la víspera para felicitarle por su victoria, el republicano “planteó el tema de la frontera” aunque en esos términos, de forma general, a lo que ella contestó que habría “espacio para poder platicar” con calma del asunto.

“Inició la conversación felicitándome” por las elecciones mexicanas de junio, explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina. “Fue una llamada muy cordial y estamos contentos por ello… fue en muy buenos términos”.

Sheinbaum indicó que Trump mandó saludos al expresidente Andrés Manuel López Obrador y que se despidió con un “see you soon", y le dije sí, nos vemos pronto”, en lo que podría entenderse como una invitación a su toma de posesión en enero, un viaje que la presidenta no descartó.

Sheinbaum insistió en que habrá una buena relación y “ahí donde haya problemas los vamos a afrontar” porque México ya no tiene una “relación de subordinación, de agachar la cabeza” ante ningún país.