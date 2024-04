Triunfa la banda en las playas de Sinaloa

Ciudad de México.– Las bandas con trombón y tambora que tocan canciones en las playas de la ciudad turística de Mazatlán, en el noroeste de México, parecen haber salido victoriosas esta semana luego que quejas por ruido amenazaron con silenciarlas.

Pero quienes hayan planeado presenciar en silencio el eclipse del 8 de abril probablemente quedarán decepcionados. Mazatlán, en la costa del Pacífico, será el primer lugar de América del Norte donde el eclipse será visible en su totalidad.

Debido a las quejas de los turistas extranjeros a quienes les gusta observar las puestas de sol en paz o con un poco de música suave en este destino turístico, el dueño de un hotel local sugirió limitar el tiempo o los lugares donde las bandas podían tocar. Las bandas andan por las playas, pidiendo unos pocos dólares por canción para tocar.

Su música difícilmente propicia la reflexión o la relajación: Piense en una polka frenética y veloz con muchísimos metales y tambores, lo que le valió a las bandas el sobrenombre de tamboras.

Pero después que una marcha de protesta de los músicos se convirtiera en una violenta trifulca con la policía la semana pasada, los intentos por limitarlos parecen haber sido abandonados.

"La gente está muy consciente y está defendiendo sus derechos", dijo el lunes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. "Los músicos se opusieron porque de eso viven, y también porque es una tradición de hace mucho tiempo… por eso se movilizaron y lograron que se diera marcha atrás".

"Lo que no está bien es la violencia, eso no, la violencia no", señaló Obrador. "Pero de que las bandas de Sinaloa o los músicos de las bandas de Sinaloa protesten, están en todo su derecho".

Si bien parece que nunca hubo una prohibición en toda la ciudad, al menos un hotel colocó carteles que prohibían a las bandas ofrecer sus servicios a los bañistas.

Los vídeos de las riñas entre músicos y la policía se volvieron virales la semana pasada, en los que algunos músicos golpeaban a la policía con baquetas. Los tambores se convirtieron en armas.

Rubén Rocha, gobernador del estado de Sinaloa, donde se encuentra Mazatlán, escribió el jueves en sus cuentas de redes sociales: "No comparto la idea de prohibir a los músicos de Mazatlán desarrollar su trabajo digno y honrado, con el que llevan el sustento a sus familias".

El problema llegó a un punto crítico cuando el operador hotelero local, Ernesto Coppel, publicó un video pidiendo que se limitara dónde y cuándo se podía ofrecer tocar música de banda.

"Son un desastre en las playas mazatecas, no dejan descansar a la gente", dijo el empresario. "Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen 'no vuelvo a Mazatlán por el escándalo, el ruido'".

Las ideas aparentemente incluían designar ciertos espacios en la playa para los músicos, en lugar de tenerlos deambulando por la arena, tocando para personas sentadas en sillas de playa frente a los hoteles.

Sinaloa, hogar del cártel de la droga del mismo nombre, no es precisamente conocido por su moderación. Allí se ha incautado un número inusualmente elevado de animales exóticos como leones y tigres, las mansiones ornamentadas son la norma y la principal atracción turística de la capital del estado es un cementerio con suntuosas tumbas de narcotraficantes.