Tribunal Electoral de Campeche ordena a 3 periodistas disculparse con Sansores

Campeche.- El Tribunal Electoral de Campeche ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali a disculparse públicamente con la gobernadora Layda Sansores, por presuntamente haberla ofendido durante un programa en redes sociales.

Los periodistas leyeron las disculpas en el canal La Barra Noticias, que se emite a través de YouTube y Facebook.

"En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática", se apuntó en el texto leído por los comunicadores.

Esta no es la primera vez que Sansores denuncia a periodistas que la critican, como fue el caso de Jorge González Valdez y el periódico Tribuna. Una juez ordenó que se designe a una persona para que revise las publicaciones que lleva a cabo el medio, así como los comentarios que pudiera realizar el comunicador.